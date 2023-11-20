25 bölgede 5G hizmeti başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Aralarında İstanbul, Ankara, İzmir, Edirne ve Kocaeli'nin de bulunduğu 25 farklı lokasyonda 5G şebekesi verilen izinler çerçevesinde denenmektedir" dedi. Bakan Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda düzenlenen 5. Nesil (5G) Mobil Haberleşme Altyapısının Geliştirme Projeleri Lansman Töreni'ne katıldı.2002'de 23 milyon olan mobil abone sayısının yaklaşık 91.36 milyon seviyesine ulaştığını belirten Uraloğlu, "Geniş bant abone sayısının 93.06 milyonu bulduğunu görüyoruz. Önümüzdeki dönemde genişbant internet hizmetini her eve ulaştırılacağız. Genişbant abone sayımızın 2028 yılında 111.7 milyona, mobil abone sayımızın ise 101.8 milyona ulaşmasını hedefliyoruz. Fiber altyapı uzunluğumuz ise 536 bin kilometreyi aşmıştır" dedi. 5G altyapısında ihtiyaç duyulan, anteninden çekirdek şebekesine kadar tüm ürünlerin, yerli ve millî imkânlarla geliştirilmesine çalıştıklarını anlatan Uraloğ,u şöyle konuştu: "İstanbul Havalimanı'nda cihazları 5G'ye uyumlu olan vatandaşlar için ve uluslararası yolcuların 5G'yi deneyimleyebilmesi için altyapı kurduk. Aralarında İstanbul, Ankara, İzmir, Edirne ve Kocaeli'nin de bulunduğu 25 farklı lokasyonda 5G şebekesi verilen izinler çerçevesinde denenmektedir" diye konuştu.İstanbul Havalimanı'nda 5G hizmetinin sunulması için BTK'nın 3 mobil işletmeciye izin verdiğini belirten Uraloğlu, işletmecilerden aldığı raporları şu şekilde paylaştı: "Abonelerin ortalama veri indirme hızları saniyede 1gigabit, gönderme hızları ise 90 megabit. Yani internet hızımız adeta uçuyor. 5G ile ülkemize, dünyayla rekabet edecek hızı sunmak ve yüksek oranda yerli ve milli ürünleri kullanarak geçişi sağlamak öncelikli hedefimiz. Ülkemiz, dijitalleşme konusunda attığı adımlarla geleceğin lider ekonomilerinden biri olmaya doğru emin adımlarla ilerliyor."BAKAN Uraloğlu, 5G teknolojilerinin geliştirilmesi için Ar-Ge desteği verileceğini belirterek, "Çağrı programı ile toplam 200 milyon TL'lik destek verilmesini planladık. Farklı çağrı alt başlıklarında birden fazla başlığa başvuruda bulunan her firma başına üst sınır 20 milyon TL olarak belirledik. Tam 14 firma ile Ar-Ge desteği çağrımıza ilişkin tüm süreçleri tamamladık ve projelerimize 1 Ekim 2023 tarihinde başladık" diye konuştu.