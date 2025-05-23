340 milyar lira hasar ödedi

Sigorta sektörü 2024 yılında Türkiye'yi 23 kez sigortalayacak kadar teminat üretti. Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Genel Sekreteri Özgür Obalı, sigorta sektörünün gayrisafi millî hasılanın 23 katı büyüklüğe erişerek, ekonomiye 854 trilyon liralık teminat sağladığını açıkladı. Obalı, Meclis Kartalkaya Otel Yangını Araştırma Komisyonu'ndaki sunumunda sigorta sektörünün ekonomideki ve yangınların azaltılmasındaki rolü ile yangın risklerinin önlenmesi kapsamında planlanan uygulamaları anlattı. Sigorta sektörünün geçen yıl itibarıyla 340 milyar liralık hasarı ödediğini ifade eden Obalı, sektörün halen 1.9 trilyon lira ekonomiye fon sağlamakta olduğunu ve 2.3 trilyon lira da aktif büyüklüğü ulaştığını aktardı. Obalı, "Sektörün toplam prim üretimi geçen yıl 838 milyar lirayla sonuçlandı. Bu yıl ki beklentimiz 1.2 trilyon lira" ifadelerini kulandı. Obalı'nın verdiği bilgiye göre, sektör bireysel emeklilikte bu yılı 2 trilyon lira ile tamamlamayı hedefliyor. Bireysel emeklilik ve otomatik katılım ise 1.2 trilyon liralık bir fon büyüklüğüne ulaştı. Obalı, 18 yaş altının da bu kapsam içerisinde olduğunu ve 35 milyar liralık bir fon büyüklüğüne ulaştığını kaydetti.

OTELLER RİSKİ TAŞIR

Yangın sigortasının ise tamamen gönüllü bir sigorta olduğuna işaret eden Obalı, "Bir otel, dilerse sigorta almadan da risklerini kendi taşıyabilir. Sigortanın en önemli fonksiyonu finansal anlamdaki kayıpların kompanse edilmesi ya da yerine konulması. Ama bunu yaparken prim döngüsüyle veya kendi lehine yaptığı denetimlerle de müesseseyi rehabilite edebiliyor" dedi. SEDDK Başkan Yardımcısı Hande Hatunoğlu Kurtulan, toplu yaşam alanlarının sigortalanması için "risk inceleme heyeti" kurulmasını önerdi.