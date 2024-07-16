3.7 milyon emeklinin yeni maaşı 12.500 TL

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği en düşük emekli aylığı 10 bin TL'den 12 bin 500 TL'ye çıkarıldı. Düzenlemeyle 3 milyon 703 bin 788 emekli 12 bin 500 TL emekli maaşı alacak. Bütçeye aylık 5 milyar 533 milyon TL yük getirecek düzenlemenin önümüzdeki hafta yasalaşması beklenirken, emeklilerin temmuz ayına ilişkin zam farkı ağustos ayı başında hesaplara yatırılacak.AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Vergi Paketi'nin detayları ile en düşük emekli maaşına yapılacak zammı da açıkladı. Güler en düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL olacağını belirtti. Güler "Bu düzenlememizin toplamda şu anda mevcut 16 milyon 180 bin civarında olan toplam emekli sayısı içerisinde en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya çıkarılması halinde temmuz ve aralık ayı dönem içerisinde 3 milyon 703 bin 788 kişi etkilenecek. Bütçeye altı aylık maliyeti de 33 milyar 200 milyon TL'dir. (Aylık 5 milyar 533 milyon TL)" dedi.Güler, düzenlemenin seyyanen zam olmadığını ve kök maaşta değişiklik içermediğini kaydetti. Güler, emekli zammını yapmamaları halinde 1 milyon 145 bin emeklinin 10 bin TL emekli maaşı almaya devam etmesi gibi bir tablonun ortaya çıkmış olacağını söyledi. Güler'in verdiği rakama göre, 10 bin TL ile 12 bin 500 TL arasında 2 milyon 558 bin kişi maaş alıyor. Böylece 10 bin ile 12 bin TL arasında maaş alan 2 milyon 558 bin kişinin de maaşı 12 bin 500 TL'ye çıkmış oldu.Güler, Orta Vadeli Programa bağlı, bütçe karşılığını belirleme ve sürdürülebilirliği sağlamak için uzun süredir çalışma yaptıklarını belirtirken, "Sadece zam değil bunun mevcut bütçe karşılığını da mutlaka sağlamak zorundayız" diye konuştu. Güler bir soru üzerine bütçe imkânlarının belli olduğunu vurgulayarak, şunları anlattı: "Bütçemizin büyüklüğü belli. 11 trilyon 89 milyar lira. Bunun içerisinde 6 Şubat depremlerinin bütçe karşılığında 1 trilyon 100 milyar lira ayırmış durumdayız. Emeklilik sistemine 2.5 milyon EYT'li emekli dahil oldu.Bunun da bütçemize getirdiği bir rakam var. Bütçe disiplinini bozmadan, Orta Vadeli Programa tabii kalarak bir disiplin içerisinde bütçeyi ayakta tutmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde daha adil daha dengeli bir emeklilik sistemini hayata geçirmemiz gerekiyor. Bunun için bir gelir kalemi olmalı lazım. Bütçe disiplininin bozmadan bir sistem oluşturmak lazım. Düşen enflasyonla beraber sabit gelirli vatandaşlarımızı gelirlerini arttırma ve enflasyon ezdirmeme çabamız devam ediyor."SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 17 Temmuz'dan itibaren ödenmeye başlanacak temmuz ayı maaşlarında yüzde 24.73 zam almıştı. Bu zam kök maaşlara yansıtıldı. Emekliler maaşlarını bu oran üzerinden alacak. En düşük maaşın 10 bin TL'den 12 bin 500 TL'ye çıkarılmasıyla oluşan zam farkları ise teklifin yasalaşmasının ardından ağustos ayı başında emeklilerin hesaplarına yatacak. Kök maaş ile 12 bin 500 TL arasındaki fark Hazine tarafından desteklenecek.ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltilmesini de içeren kanun teklifinin TBMM Başkanlığına sunulmasına ilişkin, "Türkiye'nin emektarı kıymetli emeklilerimizin refahını artırmak ve sosyal haklarını genişletmek için yeni çalışmalarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı. Işıkhan, Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ömrünü ülkemizin kalkınmasına adamış tüm emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Milletimize, emeklilerimize ve kıymetli ailelerine hayırlı olsun" dedi.