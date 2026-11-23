Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 17.8 milyon emekliye enflasyon zammı dışında yapılacak iyileştirmeye ilişkin çalışmalar olgunlaşıyor. Aralık ayında tamamlanacak çalışmanın yol haritası "karma formül" ekseninde şekilleniyor. İlk olarak 17.8 milyon emekliye enflasyon farkına ek olarak prim ve yaşa göre kademeli refah payı ödemesi yapılması masada. İkincisi ise 40 bin TL'nin altında aylık alan 12 milyon 859 milyon kişiye prim ve yaş kriterleri dikkate alınarak refah payı ve 5 bin TL'ye kadar iyileştirme öngörülüyor. Karma formülde 15 bin TL'nin altında aylık alan 200 bine yakın kişi ile 65 yaş üzerindeki vatandaşlar içinde benzer bir iyileştirmenin devreye sokulması planlanıyor. Detaylar İŞ'İN DOĞRU'sunda...

ÖNCE ENFLASYON ZAMMI

Çalışmalarda ele alınan ilk aşama Temmuz-Aralık dönemini içeren enflasyon farkının emekli maaşlarına yansıtılması. 3 Aralık'ta emeklilere yapılacak zammın 5'nci verisi açıklanacak. Yıl sonu zam oranına ilişkin son ipucu Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB) son beklenti anketinden geldi. FKB, kasım ayı enflasyon beklentisini yüzde 1.88 olarak açıklarken, 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29.79 oldu. Buna göre, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine ocakta yüzde 10.22 seviyesinde bir enflasyon zammı senaryosu söz konusu olacak.

TABAN AYLIKTA ARTACAK

En düşük emekli maaşına (taban aylık) yapılacak artışı hükümet yasa ile belirliyor. Son dönemde en düşük emekli maaşına SSK ve BAĞ-KUR'lulara yapılan zam oranı doğrultusunda artış yapılıyor. Mevcut 23 bin 552 TL'lik taban aylığa yüzde 10.22 oranında artış uygulanması durumunda en düşük emekli maaşı yaklaşık 25 bin 959 TL'ye yukarı yuvarlandığında 26 bin TL'ye yükselecek. Aralık ayı sonu veya Ocak 2027'de en düşük emekli maaşına yapılacak zamma ilişkin yasa düzenlemesini Meclis'te kanunlaştırılacak.

MEMURA %8.2 ZAM

Memur emeklileri ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı hesabına göre zam alıyor. Memur emeklisine 2027 yılı ilk altı aylık dönem için toplu sözleşme zammı yüzde 5 olarak uygulanacak. FKB verileri üzerinden en düşük memur emeklisine ocak ayında yüzde 8.2 artış yapılacak. Bu senaryoya göre 31 bin 528 lira olan en düşük emekli aylığı 34 bin 113 lira seviyesine ulaşacak.

GÖZLER ASGARİ ÜCRETTE

Asgari ücrete yapılacak zam özel sektör çalışanlarının zam oranlarında dikkate alınacak. Asgari ücret için farklı formüller masada olsa da FKB'nin yüzde 29.79 oranındaki 2026 yıl sonu enflasyon tahmini senaryosuna göre, net 28 bin 75 TL olarak uygulanan asgari ücret 36 bin 439 TL'ye yükselecek. 30 bin 33 TL olan brüt asgari ücret ise 38 bin 976 TL'ye çıkacak. Ancak ortalama yüzde 30 olarak yuvarlanabilecek olan asgari ücrete, işveren kesimi sıkıntıya sokmayacak şekilde emekliler için yapılacak artış doğrultusunda bir kaç puan daha fazla iyileştirme olabileceği öne sürülüyor.

PRİMİ ÇOK OLANA FAZLA ÖDEME

Enflasyon farkına ek olarak yürütülen iyileştirme çalışmaları "seyyanen zam" ve "refah payına" dayalı "karma formüller" ekseninde yürütülüyor. Emekli maaşına zam konusunda "prim ödemesi, "prim gün sayısı", "hizmet süresi" ve "yaş" temel kriterler olacak. İlk formül herkese prim gün sayısı ve yaşa göre refah payı verilmesi. Refah payını belirlemek için "prim basamakları" oluşturulması planlanıyor. Her prim basamağı için bir ek ödeme miktarı belirlenecek. İlk basamak 3 bin 600 prim gününden başlayacak. 3.600 gün altı, 3.600- 5.400 gün, 5.400-7.200 gün, 7.200-9.000 gün ve 9 bin gün üzeri şeklinde kademelendirilebilecek. Bir emeklinin ne kadar prim ödemesi ve prim gün sayısı varsa, o kadar miktarda ek ödeme alacak.

12.8 MİLYONA ÖZEL FORMÜL

Çalışma kapsamında düşük emekli aylığı alanlara yönelik ayrı zam uygulamasına yönelik "karma formül" de gündemde. İyileştirmenin aylık geliri 40 bin TL'nin altında olan emeklilere yapılması görüşü öne çıkıyor. Yapılan çalışmaya göre 17 milyon 860 bin emeklinin yüzde 90'na yakın bölümü yani 16 milyon 74 bin kişi 50 bin TL'nin altında maaş alıyor. Bunun yüzde 80'nin yani 12 milyon 859 bin emeklinin eline ise 40 bin TL'nin altında aylık geçiyor. Emekliler arasında "adaleti" ve "denge"yi bozmadan düşük aylık alanlara daha yüksek oranda zammın nasıl yapılacağına ilişkin yöntem aranıyor. Düşük maaş alan bu gruba yönelik yine kademeli olarak 5 bin TL'ye kadar seyyanen zam yapılması da değerlendirmeler arasında yer alıyor.

65 YAŞ ÜSTÜ VE KÖK AYLIĞI DÜŞÜK OLANLARA AYRI UYGULAMA

Çalışmada 23 bin 552 TL'lik en düşük emekli aylığı alan 5.1 milyon emekli ile 65 yaş üstündeki emekliler için nasıl bir iyileştirme yapılacağı da değerlendiriliyor. En düşük emekli maaşı alanlar arasında 200 bine yakın kişinin kök aylıkları 15 bin TL'nin altında. Düşük kök aylıklarının yükseltilmesinin yanı sıra, prim ödeme gün sayısı ve hizmet süresine göre maaş farklılıklarının da korunması öngörülüyor. Bu çerçevede, enflasyon farkı ve iyileştirmelerden farklı olarak, "vatandaşlık maaşı" olarak bilinen "Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD) uygulamaların devreye sokulması planlanıyor. Destek ödemeleri, elektrik, doğalgaz, barınma ve yakacak yardımını içeren "konut desteği", çocuk yardımı, kira ve abonelik faturaları desteği ile gıda yardımı kalemlerinde yapılması planlanıyor. İhtiyaç sahibi vatandaşların gelirlerini belirlemek amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfların elindeki veriler esas alınacak. SGK, gelir idaresi genel müdürlüğü, banka hesap hareketleri, tapu gibi veriler girilecek. Maaşı, kira ödeyip ödemediği, çocuğu olup olmadığı, tek başına yaşayıp yaşamadığı, sürekli muhtaçlığı belirlenecek.

EK ÖDENEK İÇİN ÜÇ GELİR KAYNAĞI

Masada belirlenecek formüle göre emekli aylıklarına yapılacak iyileştirmeler için 1.5 trilyon civarında ek kaynak ihtiyacının olacağı hesaplaması da yapılıyor. Ek kaynak için 2027'de uygulanmayacak eşel-mobil sisteminden gelecek ödenek, kayıt dışılığa yönelik sıkı denetim ile deprem harcamalarının azalmasından sağlanacak gelirler dayanak oluşturacak. Formüller arasında en uygun seçeceğin belirlenmesinin ardından çalışmaya son şekli verilecek.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör