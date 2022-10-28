50 milyon turist, 44 milyar $ gelir





9 AYDA 40 MİLYON TURİST

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre, eylülde Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 55.84 artışla 5 milyon 993 bine ulaştı. İlk 9 aylık dönemde ise Türkiye'ye gelen toplam ziyaretçi sayısı 40 milyon 246 bine çıkarken bunun 34 milyon 814 binini yabancı ziyaretçiler oluşturdu. Yabancı ziyaretçilerdeki artış oranı ise yüzde 97.96 oldu. 9 ayda Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında, 4 milyon 527 binle Almanya lider oldu. Bunu 3 milyon 864 binle Rusya ve 2 milyon 817 binle İngiltere izledi.