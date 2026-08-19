7 ayda 1,8 milyar liralık ceza yazıldı

Ticaret Bakanlığı, piyasa dengesini olumsuz etkileyecek uygulamaların önüne geçmek için ocak-temmuz döneminde 282 bin 153 firmayı ve 34 milyon 278 bin 291 ürünü denetledi, 1 milyar 874 milyon lira ceza kesti. Bakanlık, yılın 7 ayına ilişkin piyasa denetim verilerini açıkladı. Buna göre, vatandaşların ekonomik refahını bozacak, iç piyasadaki istikrarlı seyri ve tüketicilerin arz-talep dengesini olumsuz etkileyecek uygulamalara yönelik denetimler yapılıyor.

282 BİN 153 FİRMA

Bu kapsamda 2025 yılının ocak-temmuz döneminde yapılan denetimlerde 282 bin 153 firma ve 34 milyon 278 bin 291 ürün denetlendi. Denetimlerde 1 milyar 874 milyon lira idari para cezası uygulandı. Otomotiv, stokçuluk, emlak, kuyum, fahiş fiyat, haksız ticari uygulamalar ve ödeme süreleri kapsamında yapılan denetimlerde 48 bin 735 gerçek ve tüzel kişi incelendi. Aykırı fiillerde bulunan 4 bin 686 kişiye 633,4 milyon lira idari para cezası kesildi.

FAHİŞ FİYATA AF YOK

Denetimlerde, fahiş fiyatlara ilişkin yaklaşık 400 milyon lira, otomotiv sektörüne 135 milyon lira, emlak sektörüne 34,4 milyon lira, kuyum sektörüne ise 11,3 milyon lira idari para cezası uygulandı. Öte yandan, Rekabet Kurumu'nca 2025'te 227 firmaya 13,2 milyar lira idari para cezası uygulanırken, yılın ilk 7 ayında ise iş gücü piyasaları, bilişim teknolojileri ve platform hizmetleri, otomotiv sektörü ve gıda endüstrisi alanlarında faaliyet gösteren 218 firmaya 17,2 milyar lira idari para cezası kesildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör