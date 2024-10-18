7 bin lirayı aşan ödemeler banka üzerinden yapılacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğe göre işletmelerin yanı sıra tüketiciler için de 7 bin liranın üzerindeki mal veya hizmet alımlarına ait ödemeler artık banka ve finans kurumları aracılığıyla yapılacak. Banka hesabı olmayan ya da kredi kartı kullanmayan kişiler de 7 bin lira üzerindeki ödemelere ilişkin belgeleri sunmak durumunda olacakları için, bu kişilerin ödemelerini banka veya PTT şubeleri ile ATM'lere giderek satıcıların hesaplarına yapmaları durumunda ceza kesilmesi söz konusu olmayacak. Satıcılar, yabancılar ve Türkiye mukimi olmayan gerçek kişilerle yapacakları işlemlere ilişkin tahsilat ve ödemelerde düzenlenecek faturalara söz konusu kişilerin pasaport numarasını yazacak. Nakit tahsil edilen tutarları ise belgeleme zorunluluğu kapsamında tahsilatı takip eden ilk iş günü sonuna kadar aracı finansal kurumlarca düzenlenen belgelerle devletin bilgisine sunacak.Her türlü alışverişte 7 bin lirayı aşan ödemelerini finansal kuruluşlar kanalıyla yapmayanlara, parayı elden alanla, elden verenlere- her bir tespit için ayrı ayrı ödeme tutarının yüzde 10'u oranında ceza kesilecek.