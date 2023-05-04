7 yılda 300 milyar $

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün "40 güne, 40 yılın işini sığdırdık" şeklinde özetlediği dev hamlelerin ekonomiye 2030 yılına kadar sağlayacağı katkı Merkez Bankası'nın Enflasyon Raporu'na damga vurdu. Savunma sanayisinden ulaşıma, sağlıktan finansa, çalışma hayatından teknolojiye, doğalgazdan petrole pek çok alanda son dönemde hayata geçirilen projeler cari dengeye birikimli olarak 2023- 2030 yılları arasında 289 milyar dolarlık katkı sağlayacak.Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yılın ikinci enflasyon raporunu açıkladı ve ekonomi gündemine ilişkin soruları yanıtladı. Bu yılın geri kalanının cari dengelenmenin güçlendiği bir dönem olacağını vurgulayan Kavcıoğlu, "Enerji fiyatları ve altın ithalatındaki normalleşmeye ek olarak küresel talepteki toparlanmanın sürmesinin ihracat üzerindeki etkileriyle birlikte dış ticaret dengesinde yıllık bazda iyileşme bekleniyor. Turizm gelirlerinin güçlü seyri sonucunda yılın ikinci yarısında cari dengenin korunacağını öngörüyoruz. Buna ek olarak, mevcut değerlendirmelerimize göre yüksek teknoloji, enerji, yer altı zenginlikleri ve turizmin kapasitesini artırmaya yönelik yatırımlarımızın geri dönüşüyle birlikte, 2030 yılına kadarki süreçte cari dengeye birikimli olarak yaklaşık 289 milyar dolar katkı sağlanacağı tahmin ediliyor" diye konuştu.Enflasyon Raporu'nda yer alan sunuma göre Karadeniz gazı, petrol, bor karbür ve nadir toprak elementleri keşfi ile üretiminin geliştirilmesi 81 milyar dolarlık katkı sağlayacak. Nükleer enerji, güneş ve rüzgâr enerjisi başta olmak üzere yerli enerji üretim kapasitesinin artırılması ile 44 milyar dolar sağlanacak. Elektrikli araç, batarya ve savunma sanayisine yönelik adımların 2030'a kadar ekonomiye katkısının 102 milyar dolar olması bekleniyor. Turizm gelirlerindeki artışın ise cari fazla kapasitesini 62 milyar dolar pozitif etkilemesi bekleniyor.Türkiye'nin şu anda 2030'a kadar 300 milyar dolara yakın cari dengeye katkı sağlayacak bir kaynak oluşturduğunu belirten Kavcıoğlu, "Cari dengeyi ikinci yarıdan itibaren sağlıyoruz. Cari dengeyi sağladığımızda Türkiye kalıcı olarak fiyat istikrarını sağlamış olacak ve enflasyon tahminlerini gerçekleştirecektir. Bu yıldan itibaren de yansıma başlayacak. En önemlisi Karadeniz doğal gazının hane halkında kullanılmaya başlanması. Aynı dönemde turizm sektörünün katkısı da 60 milyar doların üzerinde olacak" dedi.kuruyla ilgili asılsız haberlere rağmen KKM'de istikrarın devam ettiğini belirten Kavcıoğlu, "Merkez Bankası rezervleriyle güçlü, buradan kimseye ekmek çıkmaz. Şu an uygulamaya giren yatırımlarla 2030 sonuna kadar 500 milyar dolar bütçeye girecek. Hiçbir yerden para aramaya gerek yok" dedi.MerkezBankası 2023 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 22.3, 2023 tahminini ise yüzde 8.8 seviyesinde tuttu. Banka, 2023 yıl sonu gıda enflasyonu tahminini yüzde 22'den 27.9'a yükseltti. Kavcıoğlu, enflasyonun hız kestiğini, bunda kur istikrarı, beklentilerdeki iyileşme ve emtia fiyatlarında yaşanan düşüşün etkili olduğunu belirtti.Küreselekonomidekikrizlere karşın,enflasyon vefaizlerin 10 yıllardırdüşük seyrettiğiniifadeeden Kavcıoğlu,kamu açıkları,merkez bankasıbilançolarınınhızla genişlediğidönemin, salgınsonrası şoklarınenflasyon etkileriylebirlikte sonaerdiğini söyledi.Kur korumalımevduata ilişkinbir sıkıntı görmediklerinibelirtenKavcıoğlu, ikilikur sistemininolmadığının altınıçizdi. Kavcıoğlu,"Kapalıçarşı herzaman MerkezBankası kurununbir miktarüzerindedir,bu bazen açılır,bazen kapanır"diye konuştu