81 belediyenin 96 milyar TL prim borcu var

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Belediyelerin borçlarıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığımız kaynağında bu borçların tahsiline başlayacaktır. Belediyeleriniz birikmiş SGK borçlarını ödesin" açıklamasının ardından tüm gözlerin çevrildiği belediyelerin borçlarını açıkladı. 81 il belediyesinin SGK'ya 96 milyar TL borcu olduğunu belirten Işıkhan, bu borcun yüzde 67.7'sinin (64.9 milyar TL) sadece CHP'li belediyelere ait olduğunu kaydetti. Işıkhan en borçlu belediyenin ise 5.7 milyar TL prim borcu ile Ankara Büyükşehir Belediyesi olduğunu dile getirdi.Bakan Işıkhan, belediyelerin SGK'ya olan prim borçları ile ilgili gerçekleri milletle paylaşmak istediğini belirterek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in borçlu belediyelere ilişkin yaptığı açıklamalara göndermede bulunarak "CHP'li bazı yetkililerin ortaya attığı yanlış bilgileri düzeltmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı. SGK'ya en fazla prim borcu olan 5 belediyenin tamamının CHP'li belediyeler olduğunu açıklayan Işıkhan, "Bu gerçek yerel seçimler öncesinde de böyleydi. Seçimlerden önce yaptığımız açıklamada da bunu ifade etmiştik" anımsatmasında bulundu. İlk beş sıradaki borçlu belediyeleri de açıklayan Işıkhan, şöyle devam etti: "SGK'ya en fazla prim borcu olan Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin borucu 5 milyar 751 milyon TL'dir. Belediyeyi 2019'da AK Parti'den devraldığında borucu 225 milyon TL iken, bugün itibariyle 25.5 katına çıkmıştır."Işıkhan, 'seçim oldu' diyerek kafa karışıklığı yaratmaya, milleti yalanlarla aldatmaya çalışmanın kimseye faydası olmadığını belirterek, "CHP'li belediye başkanlarına tavsiyemiz, emekçilerin alın terini hakkı olan sigorta primlerini bir an evvel ödemeleridir. Meseleyi siyasi parti rekabeti veya hamaset üzerinden değil, veriler ve rakamlar üzerinden sadece gerçekleri söyleyerek paylaşmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.