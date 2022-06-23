84 milyona ilave destek bütçesi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, azalan dış finansman ihtiyacı ile birlikte enflasyon üzerindeki kur baskısının düşeceğini söyledi. Bakan Nebati, 1 trilyon 81 milyar liralık ek bütçenin yaklaşık 650 milyar lirasının memur, emekli aylıklarında yapılan artışlar, sosyal güvenlik primleri, vatandaşın tükettiği doğalgaz ve elektrik fiyatlarının piyasa fiyatlarının altında kullanımı için destek, evde bakım, 65 yaş aylığı başta olmak üzere sosyal destekler için kullanılacağı mesajını verdi.Cumhurbaşkanı imzasıyla Meclis'e sunduğu 84 milyona ilave sosyal destek bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldü. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Komisyon'da yaptığı sunumda, 1 trilyon 81 milyar ek bütçeyle vatandaşların hanelerinde tükettiği doğal gaz ve elektriği daha ucuza kullanabilmelerini; çiftçilerin, işçilerin, emeklilerin, çalışanların ve ihtiyaç sahibi vatandaşların daha fazla yanında olabilmeyi amaçladıklarını söyledi. Nebati, "Ek bütçenin 216.9 milyar lirası kamu çalışanlarının aylıklarında yapılan artışlar kapsamında personel gideri ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primleri gideri için aktarılacak. Bütçenin, 154 milyar lirası, emekli aylıklarında yapılan artışlar, sağlık giderleri, işveren prim teşviki ödemeleri gibi giderleri karşılamak için Sosyal Güvenlik Kurumu'na transfer edilecek" dedi.Vatandaşın hanesinde tükettiği elektrik, doğalgazın piyasa fiyatlarının altında kullanımını sağlamak için BOTAŞ ve EÜAŞ'a 134.5 milyar lira aktarım gerçekleştirileceğini kaydeden Nebati, "İstihdama katkı sağlayacak yatırımlara 105 milyar lira, 103.3 milyar lira vatandaşlara yönelik hizmetlerin geliştirilmesi için mahalli idarelere aktarım yapılacak" diye konuştu. Nebati, evde bakım destekleri, 65 yaş üstü bakıma muhtaç yaşlıların, engelli vatandaşların aylıkları, muhtaç ailelere yardım için 44.8 milyar lira, tarım için 37.1 milyar lira destek aktarılacağını vurguladı. Ek bütçenin 89.4 milyar lirası faiz giderleri, 40 milyar lirası mevduat ve katılma hesaplarının kur artışlarına karşı korunmasına ilişkin giderlere kullanılacak.Bakan Nebati, temmuzda yapılacak memur zammı ile ilgili olarak "Haziran enflasyon oranlarının açıklanmasıyla kesinleşecek olup, yaklaşık yüzde 40 oranında artış öngörmekteyiz" dedi.216.9 milyar TL: Kamu çalışanlarının maaş artışı 154 milyar TL: Emekli aylıklarındaki artış, sağlık gideri, prim teşviği 134.5 milyar TL: Elektrik ve doğalgaz desteği 105 milyar TL: İstihdama katkı sağlayacak yatırımlar 103.3 milyar TL: Vatandaşa yönelik hizmetlerin geliştirilmesi için mahalli idarelere 44.8 milyar TL: Evde bakım, 65 yaş üstü bakıma muhtaç yaşlılara destek 37.1 milyar TL: Tarım desteğiAZALAN dış finansman ihtiyacı ile birlikte enflasyon üzerindeki kur baskılarının düşeceğini ifade eden Nebati, "Üretim, ihracat ve yatırımlar, küresel ve bölgesel tüm olumsuz gelişmelere rağmen artışını güçlü bir şekilde sürdürürken istihdam piyasasındaki olumlu görünüm de devam ediyor. İkinci çeyreğe ilişkin göstergeler ılımlı bir iç talebe ve güçlü bir ihracata işaret ediyor" dedi.BAKAN Nebati, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında 4 milyar liralık bütçe öngörüldüğünü belirterek, "2021 yılında 39 helikopter var iken bugün 55 tane helikopterimiz var. 3 uçak iken 20 oldu, 4 İHA varken 8 oldu, 13 bin gönüllü varken, 105 bin kişi oldu. Havadaki su kapasitemiz 2002'de 85 ton, geçen yıl 154 ton, şu anda 302 tona çıkmış durumda. Yangınla mücadeleyle ilgili bütçe de 4 milyar Türk lirasıdır" diye konuştu.BAŞTA enerji olmak üzere artan küresel emtia fiyatları ile savaş risklerin dış ticaret dengesi üzerinde etkilerine dikkat çeken Nebati, "2022 bütçesini hazırlarken, varil başına petrol fiyatını ortalama 68 dolar hesaplarken bugün 110 dolara ulaştı. Bu gelişmenin Türkiye'nin enerji faturasına 50 milyar dolar ek yük getirdi" dedi.VATANDAŞIN günlük hayatlarını etkileyen olağanüstü fiyat artışlarının alım güçlerine en az düzeyde yansıması için çaba gösterdiklerine değinen Nebati, "Enflasyonla mücadeleye katkı sağlamak amacıyla kamu olarak 2022 yılında 241.3 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz" dedi.VERGİkaçağının önüne geçmek için denetimleri artırdıklarını kaydeden Nebati, "Fahiş fiyat, fiyat manipülasyonu ve stokçuluğa asla izin vermeyeceğiz. Fiyatları mercek altına alan enflasyon ile mücadele ekiplerimizle denetimleri yoğunlaştırdık" diye konuştu.NEBATİ, bütçe performansı ile ilgili olarak, "Ocak-mayıs döneminde bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 100 artışla 1 trilyon 84 milyar lira, vergi gelirleri yüzde 108 artarak 881.1 milyar liraya çıktı. Ek bütçe ile vergi gelirlerinde 927.7 milyar lira ilave gelir bekleniyor" dedi.