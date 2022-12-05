AB ve Rusya arasında gerilim tırmanıyor: Yürürlüğe girdi

AB YAPTIRIMLARINI İHLALE İLİŞKİN SUÇLAR LİSTELENECEK

Yaptırım listesindeki bir kişi, kurum veya kuruluş için veya bunların yararına fon veya ekonomik kaynak sağlanması, fonların dondurulmaması, yaptırım uygulanan kişilerin topraklarına girişine izin verilmesi, AB tarafından yasaklanan 3'üncü ülkelerle işlem yapılması, yasaklanmış veya kısıtlanmış mal veya hizmetlerin ticaretinin gerçekleştirilmesi bunlara finansal veya çeşitli danışmanlık hizmeti sağlanması suçlar listesinde yer alacak.

AB kısıtlayıcı önlemlerinin çevresinden dolaşılması veya delinmesi de suçlar listesinde yer alacak. Bu kapsamdaki suçları işleyen bireye 5 yıla kadar hapis cezası uygulanabilecek.

Suçlu şirketlere, küresel cirolarının yüzde 5'inden daha az olmayacak seviyede para cezası verilecek.