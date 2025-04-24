ABD ile tarife müzakeresi başladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD'nin tüm ticaret yaptığı ülkelere "karşılıklı tarifeler" kapsamında attığı adımların dünyada bir belirsizlik oluşturduğunu söyledi. Yılmaz, Türkiye'nin ABD ile müzakere sürecine başladığını hatırlatarak, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın şahsında muadil kurumlarla birtakım görüşmelerin planlandığını, bu görüşmelerin neticelerini beklediklerini söyledi. Yılmaz, "Bize ilk aşamada yüzde 10 gibi bir tarife uygulandı. Bu en düşük tarife. Nispeten daha olumlu bir tablo çiziyor bu" ifadesini kullandı. ABD'nin Türkiye'ye baz seviyede uyguladığı ek gümrük vergisine Türkiye'nin karşılık verip vermeyeceğine ilişkin soruya karşılık Yılmaz, "Müzakere ediyoruz. İki tarafın da kazançlı çıkacağı şekilde, kazan kazan anlayışı içinde yaklaşıyoruz. Bu konularda erken yorum yapmak doğru değil. Müzakerelerin sonuçlarını bekleyelim. Oradaki sonuçlara göre Türkiye, kendi menfaati, ekonominin, milletin menfaati neyi gerektiriyorsa o yönde hareket eder" yanıtını verdi. Yılmaz, dünyada yeni bir ticaret rejiminin başladığına dikkat çekerek, "Herkesin kazançlı çıkacağı ve sonuçta yine kural bazlı bir uluslararası sistemin oluşacağı bir düzeni savunuyoruz" diye konuştu.