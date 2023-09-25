ABD’den Deutsche Bank’a şok ceza: Dikkat çeken kara para aklama detayı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC)'den yapılan açıklamada, Deutsche Bank'ın iştiraki DWS Investment Management Americas'a iki ayrı suçlama yöneltildiği aktarıldı.

Bu suçlamalardan birinin DWS'nin Kara Para Aklamayı Önleme programı geliştirememesi olduğu belirtilen açıklamada, diğer suçlamanın ise çevresel, sosyal ve yönetişim yatırımlarıyla ilgili yanlış beyanda bulunduğu olduğu kaydedildi.