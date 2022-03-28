Afrika’da muhteşem üçlük

90'lı yıllarda bir valize koyduğu numunelerle katıldığı fuarda Cezayir
pazarının potansiyelini gören ve burada yatırımı kafasına koyan Tosyalı
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı
, bugün ülkenin hidro- karbona dayalı sektörleri dışında, sanayideki en büyük şirketi olarak dünya devleri arasında yerini almış durumda. Tosyalı'nın Oran
şehrinde 5 milyon metrekare alan üzerine kurduğu Tosyalı Algerie, 4.000 çalışanı, entegre limanı ile Akdeniz
, Afrika
ve Avrupa
'nın en büyük ve en ileri teknolojiye sahip tesislerinden biri. 3 kıtada 30'a yaklaşan tesis ve yaklaşık 15 bin çalışanıyla küresel büyümesini sürdüren Tosyalı Holding'in Afrika kıtasına yönelik ajandası hayli yoğun. Senegal
ve Angola
'daki yatırımlarla kıtadaki etki alanlarını genişlettiklerini söyleyen Fuat Tosyalı, "Afrika kıtasını ana yatırım coğrafyamız olarak belirledik. Mevcut yatırımlarımızın yanı sıra kısık ateşte pişirdiğimiz işlerimiz var. 8-10 ülkeden bize devlet başkanı düzeyinde 'gel ülkemizde yatırım yap' daveti aldık" dedi.
CEZAYİR'DE 10 TESİS KURDU
2013 yılında üretime başlayan toplam yıllık sıvı çelik üretim kapasitesi yaklaşık 4 milyon ton olan endüstri kompleksinin çatısı altında, entegre liman dahil 10 tesis bulunuyor. Hurdadan çelik ve DRI kullanarak çelik üretimi yapan tesis, inşaat sektörü, hidrokarbon taşımacılığı, otomobil endüstrisi ve gemi yapımı gibi birçok sektöre hizmet veriyor. Cezayir'in inşaat demiri ihtiyacının yüzde 70'ini karşılayan şirket, üretiminin yarıya yakınını da ihraç ediyor. Yatırımı 2014'ün ilk yarısında tamamlanacak olan 4 ve ardından başlayacak 5. etap yatırımları ile 8.5 milyon ton yassı ve uzun mamul kapasiteli tam entegre bir tesis haline gelecek. Tesis hidrojenle çalışma kapasitesine sahip olacak. "Tesislerim benim evladım gibi" diyen Fuat Tosyalı, tesislerinde bir ortaklığa iytiyaçlarının olmadığını kazandıklarının işlerini büyütmeye yettiğini söyledi. Tosyalı, ülkede birçok Türk şirketinin de yatırım yapmasına önayak olduklarını söyledi.
6 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM
Yatırımların tamamlanmasıyla Tosyalı Algerie'ye yapılan yatırımın toplamı 6 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşacak. Holding olarak yatırımlarını özkaynak ve uluslararası finansman kaynakları ile finanse ettiklerini söyleyen Tosyalı, ülkedeki son etap yatırımlarına bir Türk şirketine yurtdışında yabancı bankalar tarafından verilen en yüksek sendikasyon kredisini aldıklarını anlattı. Geçen yıl yaptığı 800 milyon dolarlık yurtdışı satışla sanayideki en büyük ihracatçı konumunda olan şirket, bu yıl bu yıl da 1 milyar dolarlık ihracat hedefliyor.
CEZAYİR'İN STRATEJİK ÖNEMİ VAR
FUAT Tosyalı, pandeminin ve Ukrayna'da yaşanan savaşın küresel tedarik zincirinde coğrafi konumun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğini söyledi. Tosyalı, şunları anlattı: "Lojistik konumu düşünüldüğünde Cezayir'de yapılan yatırımlar bölgesel olarak büyük avantajlar ve beraberinde fırsatlar getiriyor. 200 bin tonluk gemilerin yanaşabildiği entegre limanıyla Tosyalı Algerie yatırımımız demir-çelik sektöründe bölgenin en stratejik tesislerinden biri olarak dikkat çekiyor."
İSKENDERUN YATIRIMI TAM GAZ
KARADAĞ, Cezayir, Senegal ve Angola'da yatırımları bulunan Tosyalı Holding yurtdışının yanı sıra yurtiçinde de ara vermeden yatırımlarını sürdürüyor. İskenderun'da 4 milyon tonluk yatırımlarının devam ettiği bilgisini veren Fuat Tosyalı, "Türkiye'nin en büyük sanayi yatırımı olan tesisimiz, gelecek yıl bu zamanlarda faaliyete geçecek. 500 dönümde muazzam bir yatırım hayata geçiriyoruz. Dünyanın en kompakt tesislerinden biri olacak İskenderun'da Türkiye'nin ilk kuantum ocaklarını kuruyoruz" dedi.
EN BÜYÜK LİMAN
TOSYALI Algerie, Haziran 2021'de faaliyete geçen tam entegre bir limanı da işletiyor. 200 bin tonluk gemilerin yaklaşabildiği ülkenin en büyük liman, günlük 90 bin ton yük indirme kapasitesine sahip. Limandan hammadde sahasına hiç araç kullanmadan saatte 4.000 ton demir cevheri taşınabiliyor.
ANGOLA'DA ÇELİK ÜRETECEK
KITADAKI büyümesini Angola ve Senegal yatırımları ile sürdüren Tosyalı'nın Angola'da yüksek rezerve sahip maden yatırımları bulunuyor. Tosyalı, "Şu anda oradami rezervi brüt maden olarak satıyoruz. Sonraki aşamada işlenmiş maden ve işlenmiş çeliğe geçeceğiz. Hem Cezayir'in maden ihtiyacını karşılayacağız hem de o maddende işlenmiş çelik üreteceğiz" dedi.