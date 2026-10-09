AJet yaz döneminde 11 milyona yakın yolcu taşıdı

AJet, 2026 yılının haziran-eylül döneminde yaklaşık 11 milyon yolcu taşıdı. AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, yaz dönemi operasyonlarının tamamlanmasının ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki şirket ekipleri ve operasyon paydaşlarıyla bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Sarp, uçuş operasyonlarının yönetildiği Entegre Operasyon Kontrol Başkanlığı, Yer İşletme Başkanlığı ve uçuş ekiplerinin bulunduğu birimleri ziyaret etti. Sarp ayrıca TGS, Turkish Technic ve HEAŞ çalışanlarıyla bir araya gelerek yaz dönemindeki çalışmaları dolayısıyla ekiplere teşekkür etti.

ZAMANINDA KALKIŞ ORANI YÜZDE 91'E ULAŞTI

Kerem Sarp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yoğun yaz döneminde operasyonel performanslarını artırdıklarını belirtti.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki zamanında kalkış performansına ilişkin bilgi veren Sarp, şu ifadeleri kullandı:

"Hava trafiğinin yoğun olduğu yaz döneminde AJet olarak Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki zamanında kalkış performansımızı yüzde 91'e taşıyarak önemli bir başarıya imza attık. Haziran-eylül döneminde 11 milyona yakın misafirimize hizmet verdik."

FİLOYU GENÇLEŞTİRME VE YOLCU DENEYİMİ HEDEFİ

Operasyonun her aşamasında görev yapan ekiplerin katkısına dikkat çeken Sarp, AJet'i daha ileriye taşımak için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Sarp, filoyu gençleştirmeye ve uçuş emniyetinden ödün vermeden yolcu deneyimini geliştirmeye devam edeceklerini vurguladı.

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Haber Girişi Baki Sancak - Editör