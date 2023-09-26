Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Akkuyu elektriğin % 10’unu karşılayacak
Giriş Tarihi: 27.9.2023

Akkuyu elektriğin % 10’unu karşılayacak

Akkuyu elektriğin % 10’unu karşılayacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaat sahasında incelemede bulunarak santralin son durumuna ilişkin bilgi aldı. Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti: "Ülkemizin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS inşaat sahasındaydık. Rosatom Başkanı Aleksey Lihaçev ile çalışmaları yerinde inceleyerek santralin son durumuyla alakalı bilgi aldık. Türkiye'nin enerji arz güvenliği için stratejik bir adım olan Akkuyu NGS, tam kapasite devreye girdiğinde ülkemizin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu tek başına karşılayacak. Böylece her yıl 35 milyon ton karbon salımından kaçınmış olacağız."



5 SEVKİYAT TAMAM
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) için üretilen 5'inci nükleer reaktör kabının sevkiyatını gerçekleştirdi. Tesiste son olarak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 3'üncü ünitesi için üretilen reaktör kabı da tamamlandı. Rosatom'un Volgodonsk'taki makine yapım bölümünden yapılan bu sevkiyat ile yalnızca bir yılda 5 sevkiyat tamamlanmış ve Rus nükleer mühendislik endüstrisi tarihinde bir rekor kırılmış oldu.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Akkuyu elektriğin % 10’unu karşılayacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA