Akkuyu elektriğin % 10’unu karşılayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaat sahasında incelemede bulunarak santralin son durumuna ilişkin bilgi aldı. Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti: "Ülkemizin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS inşaat sahasındaydık. Rosatom Başkanı Aleksey Lihaçev ile çalışmaları yerinde inceleyerek santralin son durumuyla alakalı bilgi aldık. Türkiye'nin enerji arz güvenliği için stratejik bir adım olan Akkuyu NGS, tam kapasite devreye girdiğinde ülkemizin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu tek başına karşılayacak. Böylece her yıl 35 milyon ton karbon salımından kaçınmış olacağız."Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) için üretilen 5'inci nükleer reaktör kabının sevkiyatını gerçekleştirdi. Tesiste son olarak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 3'üncü ünitesi için üretilen reaktör kabı da tamamlandı. Rosatom'un Volgodonsk'taki makine yapım bölümünden yapılan bu sevkiyat ile yalnızca bir yılda 5 sevkiyat tamamlanmış ve Rus nükleer mühendislik endüstrisi tarihinde bir rekor kırılmış oldu.