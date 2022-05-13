Altın fiyatları bugün canlı grafik: 13 Mayıs 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

Güncel altın fiyatları bugün de gündemdeki yerini aldı. Kapalıçarşı ve serbest piyasalardan gelen altın rakamları haftanın son işlem gününde yakın takibe alındı. Vatandaşlar 13 Mayıs 2022 cumhuriyet, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? sorularına yanıt arıyor. Altın fiyatları canlı takip ekranı binlerce kişiyi ağırlıyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte anlık rakamlarla altının gram fiyatı ve piyasadan son dakika verileri…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Canlı altın fiyatları son dakika verileri gelmeye başladı. Piyasalarda yatırım ve birikim yapacaklar grafiği anlık olarak takip ediyor. İşte 13 Mayıs bugün altın fiyatları son veriler…