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Giriş Tarihi: 13.5.2022 10:12

Altın fiyatları bugün canlı grafik: 13 Mayıs 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları bugün canlı grafik: 13 Mayıs 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları bugün canlı ve anlık rakamlarla takip ediliyor. Altında birikim ya da yatırım yapacaklar her gün altın fiyatları ne kadar sorusuna yanıt arıyor. Bu noktada 13 Mayıs 2022 cumhuriyet, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL sorgulaması başladı. Geçtiğimiz haftada açıklanan ABD enflasyon verisi, FED faiz kararı ve yapılan diplomatik görüşmeler ardından altın fiyatları canlı takip ekranı vatandaşların gündeminde. Bugün sabah saatleri itibarıyla çeyrek altın fiyatı 1510 liradan satış işlemi görüyor. Peki, canlı ve anlık rakamlarla bugün altının gram fiyatı ne kadar oldu? İşte güncel altın grafik verileri…

Güncel altın fiyatları bugün de gündemdeki yerini aldı. Kapalıçarşı ve serbest piyasalardan gelen altın rakamları haftanın son işlem gününde yakın takibe alındı. Vatandaşlar 13 Mayıs 2022 cumhuriyet, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? sorularına yanıt arıyor. Altın fiyatları canlı takip ekranı binlerce kişiyi ağırlıyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte anlık rakamlarla altının gram fiyatı ve piyasadan son dakika verileri…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Canlı altın fiyatları son dakika verileri gelmeye başladı. Piyasalarda yatırım ve birikim yapacaklar grafiği anlık olarak takip ediyor. İşte 13 Mayıs bugün altın fiyatları son veriler…

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

ALIŞ: 829 TL

SATIŞ: 859 TL

TAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 5.942

SATIŞ: 6.019

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 2.976

SATIŞ: 3.020

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ÇEYREK ALTIN FİYATI

ALIŞ: 1.488

SATIŞ: 1.510

GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 904,62

SATIŞ: 904,78

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Altın fiyatları bugün canlı grafik: 13 Mayıs 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?
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