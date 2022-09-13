YÜKSELİŞTE! Altın fiyatları bugün ne kadar? 13 Eylül Salı çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, düştü mü yükseldi mi?

Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu yanıt aramaya başladı. Yılbaşından bu yana inişli çıkışlı bir grafikte seyreden altın fiyatları vatandaşların gündeminde. Cumhuriyet altını, tam, yarım, ata altın ve 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar, kaç TL soruları güncelliğini koruyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatı başta olmak üzere tüm türlerde sorgulama sürüyor. İşte, 13 Eylül Salı altın fiyatları canlı alış satış rakamları…
ALTIN FİYATLARI GÜNCEL 13 EYLÜL
ABD enflasyon verisi ve FED faiz kararı öncesi altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Haftanın başında yeniden yükselişe geçen fiyatlar Kapalıçarşı'dan son dakika veriyleriyle takip ediliyor.
İşte, güncel rakamlar...
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 922,20
SATIŞ: 953,26
ATA ALTIN
ALIŞ: 6.777,00
SATIŞ: 6.840,00
22 Ayar Bilezik Fiyatları İçin Tıklayınız
TAM ALTIN
ALIŞ: 6.604,00
SATIŞ: 6.669,00
YARIM ALTIN
ALIŞ: 3.302,00
SATIŞ: 3.342,00
Yarım Altın Fiyatları İçin Tıklayınız
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.656,00
SATIŞ: 1.672,00
Çeyrek Altın Fiyatları İçin Tıklayınız
GRAM ALTIN
ALIŞ: 1.008,45
SATIŞ: 1.008,82
Gram Altın Fiyatları İçin Tıklayınız