YÜKSELİŞTE! Altın fiyatları bugün ne kadar? 13 Eylül Salı çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, düştü mü yükseldi mi?

Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu yanıt aramaya başladı. Yılbaşından bu yana inişli çıkışlı bir grafikte seyreden altın fiyatları vatandaşların gündeminde. Cumhuriyet altını, tam, yarım, ata altın ve 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar, kaç TL soruları güncelliğini koruyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatı başta olmak üzere tüm türlerde sorgulama sürüyor. İşte, 13 Eylül Salı altın fiyatları canlı alış satış rakamları…

ALTIN FİYATLARI GÜNCEL 13 EYLÜL

ABD enflasyon verisi ve FED faiz kararı öncesi altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Haftanın başında yeniden yükselişe geçen fiyatlar Kapalıçarşı'dan son dakika veriyleriyle takip ediliyor.

İşte, güncel rakamlar...