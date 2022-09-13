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Giriş Tarihi: 13.9.2022 08:04 Son Güncelleme: 13.9.2022 08:04

YÜKSELİŞTE! Altın fiyatları bugün ne kadar? 13 Eylül Salı çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, düştü mü yükseldi mi?

YÜKSELİŞTE! Altın fiyatları bugün ne kadar? 13 Eylül Salı çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, düştü mü yükseldi mi?

Altın gram fiyatı ile şaşırtmaya devam ediyor. İnişli çıkışlı seyreden altın fiyatları bugün de yatırım ya da birikim yapacaklar tarafından sorgulanmaya başladı. Cumhuriyet altını, tam, yarım, ata altın ve 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar, kaç TL soruları yanıt aramaya başladı. İlerleyen günlerde açıklanacak FED faiz kararının da ons altın bazında etkili olması bekleniyor. Peki, 13 Eylül Salı çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu, düştü mü yükseldi mi? İşte, Kapalıçarşı’dan canlı alış-satış verileri…

Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu yanıt aramaya başladı. Yılbaşından bu yana inişli çıkışlı bir grafikte seyreden altın fiyatları vatandaşların gündeminde. Cumhuriyet altını, tam, yarım, ata altın ve 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar, kaç TL soruları güncelliğini koruyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatı başta olmak üzere tüm türlerde sorgulama sürüyor. İşte, 13 Eylül Salı altın fiyatları canlı alış satış rakamları…

ALTIN FİYATLARI GÜNCEL 13 EYLÜL

ABD enflasyon verisi ve FED faiz kararı öncesi altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Haftanın başında yeniden yükselişe geçen fiyatlar Kapalıçarşı'dan son dakika veriyleriyle takip ediliyor.

İşte, güncel rakamlar...

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 922,20

SATIŞ: 953,26

ATA ALTIN

ALIŞ: 6.777,00

SATIŞ: 6.840,00

22 Ayar Bilezik Fiyatları İçin Tıklayınız

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 6.770,00

SATIŞ: 6.872,00

ONS ALTIN

ALIŞ: 1.721,35

SATIŞ: 1.721,86

TAM ALTIN

ALIŞ: 6.604,00

SATIŞ: 6.669,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 3.302,00

SATIŞ: 3.342,00

Yarım Altın Fiyatları İçin Tıklayınız

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.656,00

SATIŞ: 1.672,00

Çeyrek Altın Fiyatları İçin Tıklayınız

GRAM ALTIN

ALIŞ: 1.008,45

SATIŞ: 1.008,82

Gram Altın Fiyatları İçin Tıklayınız

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YÜKSELİŞTE! Altın fiyatları bugün ne kadar? 13 Eylül Salı çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, düştü mü yükseldi mi?
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