Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri CANLI I Altın fiyatları bugün ne kadar? 24 Ağustos tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 24.8.2022 07:38 Son Güncelleme: 24.8.2022 07:39

CANLI I Altın fiyatları bugün ne kadar? 24 Ağustos tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

CANLI I Altın fiyatları bugün ne kadar? 24 Ağustos tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları yıl başından bu yana hareketli bir grafikte seyrediyor. Yeni haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı haftanın 3. İşlem gününde değerlendiriliyor. İlgililer bugün tam, yarım, 22 ayar bilezik, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu sorularına yanıt arıyor. Kapalıçarşı güncel veriler ile çeyrek ve gram alış satış fiyatı başta olmak üzere sorgulamalar başladı. Peki, 24 Ağustos 2022 altın fiyatları bugün ne kadar?

Eylülde gerçekleşmesi beklenen FED toplantısı öncesinde ons altın bazında hareketlilik yaşanıyor. Bu noktada çeyrek altın ve gram altın fiyatı başta olmak üzere tam, yarım, cumhuriyet, ata ve 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar, kaç TL oldu soruları gündemdeki yerini koruyor. Kapalıçarşı altın fiyatları ile yerli piyasalar değerlendirilirken altının gram fiyatı canlı alış – satış rakamları ile araştırılmaya başladı. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte, 24 Ağustos 2022 canlı altın grafik…

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 928,75

SATIŞ: 963,41

ATA ALTIN

ALIŞ: 6.823,00

SATIŞ: 6.904,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 6.815,00

SATIŞ: 6.918,00

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

ALIŞ: 6.649,00

SATIŞ: 6.728,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 3.324,00

SATIŞ: 3.375,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.667,00

SATIŞ: 1.687,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 1.016,63

SATIŞ: 1.016,77

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ALTIN FED TOPLANTISINA ODAKLANDI!

Eylülde yapılması beklenen ABD Merkez Bankası FED toplantısı öncesi ons altın bazında yaşanan hareketlilik gündemde. Dolarda yaşanan düşüş ons altına da etki etmilşti. Yeniden yeşile boyanan grafik inişli çıkışlı bir gidişatı gösteriyor.

Eylül toplantısında 50-75 puan aralığında faiz artırımına gitmesi beklenen FED faiz kararı sonrası altın fiyatlarında ani iniş çıkışlar görülmesi muhtemel.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
ARKADAŞINA GÖNDER
CANLI I Altın fiyatları bugün ne kadar? 24 Ağustos tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA