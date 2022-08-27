Altın fiyatları bugün ne kadar? 27 Ağustos 2022 çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Kapalıçarşı altın alış satış verileriyle çeyrek altın ve gram altın fiyatı başta olmak üzere tam, yarım, cumhuriyet, ata ve 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar, kaç TL oldu soruları gündemdeki yerini aldı. Ulusal ve uluslararası piyasalar değerlendirilirken altının gram fiyatı canlı takip ekranı üzerinden anbean izleniyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte, 27 Ağustos 2022 altın canlı ve anlık rakamlar…