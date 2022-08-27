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Giriş Tarihi: 27.8.2022 06:41

Altın fiyatları bugün ne kadar? 27 Ağustos 2022 çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları bugün ne kadar? 27 Ağustos 2022 çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları canlı takip ekranı ile yatırım ya da birikim yapacakların gündemindeki yerini adlı. Altının gram fiyatı hafta boyunca inişli çıkışlı bir grafikte seyretti. FED öncesi altında hareketlilik sürüyor. Bugün tam, yarım, 22 ayar bilezik, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu soruları yanıt arıyor. Peki, Çeyrek ve gram fiyatı başta olmak üzere 27 Ağustos 2022 altın fiyatları bugün ne kadar? İşte güncel fiyatlar...

Kapalıçarşı altın alış satış verileriyle çeyrek altın ve gram altın fiyatı başta olmak üzere tam, yarım, cumhuriyet, ata ve 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar, kaç TL oldu soruları gündemdeki yerini aldı. Ulusal ve uluslararası piyasalar değerlendirilirken altının gram fiyatı canlı takip ekranı üzerinden anbean izleniyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte, 27 Ağustos 2022 altın canlı ve anlık rakamlar…

ONS ALTIN FED TOPLANTISINA ODAKLANDI!

Eylülde yapılması beklenen ABD Merkez Bankası FED toplantısı öncesi ons altın bazında yaşanan hareketlilik gündemde. Dolarda yaşanan düşüş ons altına da etki etmişti. Yeniden yeşile boyanan grafik inişli çıkışlı bir gidişatı gösteriyor.

Eylül toplantısında 50-75 puan aralığında faiz artırımına gitmesi beklenen FED faiz kararı sonrası altın fiyatlarında ani iniş çıkışlar görülmesi muhtemel. Öte yandan geçtiğimiz gün gerçekleşen Jackson Hole Toplantısı ardından Başkan Jerome Powell'dan gelen açıklamalar da faiz artırımını destekler nitelikte oldu ve ons hareketliliği fark edildi.

İşte, canlı altın fiyatları son dakika verileri...

Güncel altın fiyatları sabah ekonomi haberleri ve canlı rakamlar ile takip ediliyor. İşte son veriler...

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 923,75

SATIŞ: 958,41

ATA ALTIN

ALIŞ: 6.786,00

SATIŞ: 6.872,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 6.791,00

SATIŞ: 6.894,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 6.613,00

SATIŞ: 6.697,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 3.306,00

SATIŞ: 3.360,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.658,00

SATIŞ: 1.679,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 1.014,63

SATIŞ: 1.015,77

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Altın fiyatları bugün ne kadar? 27 Ağustos 2022 çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
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