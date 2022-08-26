Altın fiyatları bugün ne kadar? Canlı altın grafiği ile 26 Ağustos 2022 çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Başkan Powell'ın açıklamaları öncesi ons altın hareketliliği sürüyor. Kapalıçarşı verileriyle çeyrek altın ve gram altın fiyatı başta olmak üzere tam, yarım, cumhuriyet, ata ve 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar, kaç TL oldu soruları gündemdeki yerini aldı. Ulusal ve uluslararası piyasalar değerlendirilirken altının gram fiyatı canlı alış – satış rakamları ile araştırılmaya başladı. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte, 26 Ağustos 2022 canlı altın grafik…