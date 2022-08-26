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Giriş Tarihi: 26.8.2022 14:52

Altın fiyatları bugün ne kadar? Canlı altın grafiği ile 26 Ağustos 2022 çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları bugün ne kadar? Canlı altın grafiği ile 26 Ağustos 2022 çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları hareketli bir grafikte seyretmeye devam ediyor. Yeni haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı haftanın son işlem gününde inişli çıkışlı halini sürdürüyor. FED Başkanı Powell’ın açıklamasını bekleyen ons altın da takip ediliyor. Bugün tam, yarım, 22 ayar bilezik, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu soruları yanıt arıyor. Peki, Çeyrek ve gram fiyatı başta olmak üzere 26 Ağustos 2022 altın fiyatları bugün ne kadar?

Başkan Powell'ın açıklamaları öncesi ons altın hareketliliği sürüyor. Kapalıçarşı verileriyle çeyrek altın ve gram altın fiyatı başta olmak üzere tam, yarım, cumhuriyet, ata ve 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar, kaç TL oldu soruları gündemdeki yerini aldı. Ulusal ve uluslararası piyasalar değerlendirilirken altının gram fiyatı canlı alış – satış rakamları ile araştırılmaya başladı. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte, 26 Ağustos 2022 canlı altın grafik…

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 929,75

SATIŞ: 960,41

ATA ALTIN

ALIŞ: 6.829,00

SATIŞ: 6.883,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 6.799,00

SATIŞ: 6.902,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 6.655,00

SATIŞ: 6.708,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 3.328,00

SATIŞ: 3.365,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.669,00

SATIŞ: 1.682,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 1.020,63

SATIŞ: 1.020,77

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ALTIN POWELL AÇIKLAMASINA VE FED TOPLANTISINA ODAKLANDI!

Eylülde yapılması beklenen ABD Merkez Bankası FED toplantısı öncesi ons altın bazında yaşanan hareketlilik gündemde. Dolarda yaşanan düşüş ons altına da etki etmişti. Yeniden yeşile boyanan grafik inişli çıkışlı bir gidişatı gösteriyor.

Eylül toplantısında 50-75 puan aralığında faiz artırımına gitmesi beklenen FED faiz kararı sonrası altın fiyatlarında ani iniş çıkışlar görülmesi muhtemel. Öte yandan bugün gerçekleşecek Jackson Hole Toplantısı ardından Başkan Jerome Powell'dan gelecek açıklamaların da küresel piyasalara etkisi merak konusu.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Canlı altın grafiği ile 26 Ağustos 2022 çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
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