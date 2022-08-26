Altın fiyatları bugün ne kadar? Canlı altın grafiği ile 26 Ağustos 2022 çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Başkan Powell'ın açıklamaları öncesi ons altın hareketliliği sürüyor. Kapalıçarşı verileriyle çeyrek altın ve gram altın fiyatı başta olmak üzere tam, yarım, cumhuriyet, ata ve 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar, kaç TL oldu soruları gündemdeki yerini aldı. Ulusal ve uluslararası piyasalar değerlendirilirken altının gram fiyatı canlı alış – satış rakamları ile araştırılmaya başladı. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte, 26 Ağustos 2022 canlı altın grafik…
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 929,75
SATIŞ: 960,41
ATA ALTIN
ALIŞ: 6.829,00
SATIŞ: 6.883,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 6.655,00
SATIŞ: 6.708,00
YARIM ALTIN
ALIŞ: 3.328,00
SATIŞ: 3.365,00
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.669,00
SATIŞ: 1.682,00
GRAM ALTIN
ALIŞ: 1.020,63
SATIŞ: 1.020,77
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ALTIN POWELL AÇIKLAMASINA VE FED TOPLANTISINA ODAKLANDI!
Eylülde yapılması beklenen ABD Merkez Bankası FED toplantısı öncesi ons altın bazında yaşanan hareketlilik gündemde. Dolarda yaşanan düşüş ons altına da etki etmişti. Yeniden yeşile boyanan grafik inişli çıkışlı bir gidişatı gösteriyor.
Eylül toplantısında 50-75 puan aralığında faiz artırımına gitmesi beklenen FED faiz kararı sonrası altın fiyatlarında ani iniş çıkışlar görülmesi muhtemel. Öte yandan bugün gerçekleşecek Jackson Hole Toplantısı ardından Başkan Jerome Powell'dan gelecek açıklamaların da küresel piyasalara etkisi merak konusu.