Canlı altın fiyatları yatırımcıların uğrak noktası, bir nevi tüm gün girip çıktıkları yer olarak dillendirilebilir. Son dönem piyasalara bakıldığında altın fiyatlarında dalgalı hava hakimdir. Sebebi Pandemi sonucu oluşan dünya genelindeki enflasyon, Rusya – Ukrayna savaşı ve ABD Merkez Bankasının para sıkılaşmasına gidilmesi denilebilir. Vatandaşlar da altın fiyatları ne kadar, canlı altın fiyat listesini merak ediyor. İşte canlı altın fiyatları!