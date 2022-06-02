Canlı altın fiyatları yatırımcıların uğrak noktası, bir nevi tüm gün girip çıktıkları yer olarak dillendirilebilir. Son dönem piyasalara bakıldığında altın fiyatlarında dalgalı hava hakimdir. Sebebi Pandemi sonucu oluşan dünya genelindeki enflasyon, Rusya – Ukrayna savaşı ve ABD Merkez Bankasının para sıkılaşmasına gidilmesi denilebilir. Vatandaşlar da altın fiyatları ne kadar, canlı altın fiyat listesini merak ediyor. İşte canlı altın fiyatları!
22 Ayar Bilezik
ALIŞ: 889,12 TL
SATIŞ: 895,83 TL
YARIM ALTIN
ALIŞ: 3.183 TL
SATIŞ: 3.223 TL
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 6.357 TL
SATIŞ: 6.422 TL
GRAM ALTIN
ALIŞ: 975,64 TL
SATIŞ: 975,81 TL
ALTIN (ONS)
ALIŞ: 1.844,81 TL
SATIŞ: 1.845 TL