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Giriş Tarihi: 2.6.2022 07:33 Son Güncelleme: 2.6.2022 07:34

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP: 2 Haziran 2022 bugün Kapalıçarşı verileri ile Altın fiyatları ne kadar oldu; tam, yarım, çeyrek altın, gram altın ne kadar oldu, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP: 2 Haziran 2022 bugün Kapalıçarşı verileri ile Altın fiyatları ne kadar oldu; tam, yarım, çeyrek altın, gram altın ne kadar oldu, kaç TL?

Güncel altın fiyatları birçok yatırımcı ve birikimci tarafından takip ediliyor. Altın dalgalı halini devam ettirmekte. Altın fiyatlarındaki artış veyahut düşüş, hem iç hem de dış etkenler sebeplidir. Dünyada yaşanan gelişmeler ve Rusya’ya yapılan yaptırımlar sonrası altın fiyatlarındaki dalgalı işleyiş devam ediyor. Vatandaşlar da gram altın ne kadar oldu, altın fiyatları canlı aratmalarını yapıyor. Altına yatırım yapma isteğine sahip vatandaşlar, bu sebeple güncel listeleri takip etmekte. Peki, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte canlı altın fiyatları listesi!

Canlı altın fiyatları yatırımcıların uğrak noktası, bir nevi tüm gün girip çıktıkları yer olarak dillendirilebilir. Son dönem piyasalara bakıldığında altın fiyatlarında dalgalı hava hakimdir. Sebebi Pandemi sonucu oluşan dünya genelindeki enflasyon, Rusya – Ukrayna savaşı ve ABD Merkez Bankasının para sıkılaşmasına gidilmesi denilebilir. Vatandaşlar da altın fiyatları ne kadar, canlı altın fiyat listesini merak ediyor. İşte canlı altın fiyatları!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

22 Ayar Bilezik

ALIŞ: 889,12 TL

SATIŞ: 895,83 TL

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.592 TL

SATIŞ: 1.611 TL

YARIM ALTIN

ALIŞ: 3.183 TL

SATIŞ: 3.223 TL

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 6.357 TL

SATIŞ: 6.422 TL

GRAM ALTIN

ALIŞ: 975,64 TL

SATIŞ: 975,81 TL

ALTIN (ONS)

ALIŞ: 1.844,81 TL

SATIŞ: 1.845 TL

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ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP: 2 Haziran 2022 bugün Kapalıçarşı verileri ile Altın fiyatları ne kadar oldu; tam, yarım, çeyrek altın, gram altın ne kadar oldu, kaç TL?
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