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Haberler Ekonomi Haberleri ALTIN FİYATLARI CANLI TABLO | 2 Temmuz anlık tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar, gram fiyatı kaç TL?
Giriş Tarihi: 2.7.2022 09:41 Son Güncelleme: 2.7.2022 09:41

ALTIN FİYATLARI CANLI TABLO | 2 Temmuz anlık tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar, gram fiyatı kaç TL?

ALTIN FİYATLARI CANLI TABLO | 2 Temmuz anlık tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar, gram fiyatı kaç TL?

Altın fiyatları düşüşü bugün de hızını sürdürüyor. Son 10 gün içinde düşüş seyrinde istikrarı sürdüren çeyrek ve gram altın fiyatı canlı olarak takip ediliyor. Vatandaşlar, bugün ons, tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar, altının gramı kaç TL sorularıyla güncel rakamları araştırıyor. İşte 2 Temmuz altın gram fiyatı ile canlı ve anlık altın fiyatları alış satış rakamları…

Altın fiyatları milyonlarca vatandaşın gündem konusu olurken, son günlerde yaşanan düşüşün devam edip etmediği merak ediliyor. 1 Temmuz altın gram fiyatı ve alış satış rakamları kuyumcuların canlı takip ekranında yer alırken, BDDK'nın kararı sonrası altındaki son durum gündem konusu halini aldı. Bugün ons, tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar, gramı kaç TL gibi araştırmalar konuya ilişkin incelemeler arasında yer aldı. İşte Kapalıçarşı'daki son durum ışığında altın gram fiyatı ve canlı alış satış rakamları…

GRAM ALTIN FİYATI NEDEN DÜŞÜYOR?

Altın fiyatları canlı ve anlık rakamlar ile takip edilmeye devam ediyor. FED faiz kararı sonrası hareketlenme yaşayan altın gram fiyatı ile rekora koşmuştu. Oldukça yükselen alış satış rakamları altın fiyatları düşecek mi sorusunu doğurmuştu. BDDK kararı sonrası döviz kurunda yaşanan sert düşüş altına da etki etti. Dolardaki düşüşe bağlı olarak altın fiyatlarında da geri çekilme yaşanıyor. İlk adımda 992 liradan 950 liraya kadar gerileyen gram altın bugün de düşmeye devam ediyor.

GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 975,60 TL

SATIŞ: 976,05 TL

CANLI GRAM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ALIŞ: 1.593,00 TL

SATIŞ: 1.615,00 TL

CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 6.359,00 TL

SATIŞ: 6.473,00 TL

CANLI TAM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 3.180,00 TL

SATIŞ: 3.230,00 TL

CANLI YARIM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ, YÜKSELECEK Mİ?

Geçtiğimiz yıl sonunda tahminler altın fiyatlarında düşüş yaşanacağı yönündeydi. Ancak diplomatik görüşmelere ve çeşitli ekonomik gelişmelere bağlı olarak değişkenlik gösteren altın ani iniş ve çıkışlar yaşıyor.

Hafta başında başlayan altın düşüşünün bir süre daha devam edeceği öngörülüyor.

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ALTIN FİYATLARI CANLI TABLO | 2 Temmuz anlık tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar, gram fiyatı kaç TL?
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