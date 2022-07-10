Altın fiyatları canlı takibi: 10 Temmuz bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar, gram fiyatı kaç TL?

Canlı altın fiyatları ne kadar oldu diye merak eden vatandaşlar, geçtiğimiz hafta düşüşe geçen ve durağanlaşan altının gram fiyatı hakkında araştırma yapıyor. Çeyrek ve gram altın ne kadar sorusuyla incelenen güncel rakamlar sabah.com.tr tarafından yayınlandı. Peki, 10 Temmuz bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar, altının gram fiyatı kaç TL? İşte bugünkü altın fiyatları canlı takip ekranı!
Kurban Bayramı dolayısıyla piyasalar kapalı olsa da altın fiyatları bugün de merak ediliyor. Bugün altın fiyatları ufak bir yükseliş hareketi gösterse de gram altın fiyatı 1000 TL altında seyretmeye devam ediyor. İşte güncel altın fiyatı tablosu;
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 3.165,00
Satış: 3.251,00
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 6.508,00
Satış: 6.607,00
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 967,46
Satış: 967,98
GRAM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 1.585,00
Satış: 1.622,00
ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 6.466,00
Satış: 6.647,00
22 AYAR BİLEZİK FİYATI
Alış: 884,10
Satış: 926,97
ONS ALTIN FİYATI
Alış: 1.741,95
Satış: 1.742,87