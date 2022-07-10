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Giriş Tarihi: 10.7.2022 06:26

Altın fiyatları canlı takibi: 10 Temmuz bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar, gram fiyatı kaç TL?

Altın fiyatları canlı takibi: 10 Temmuz bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar, gram fiyatı kaç TL?

Altın fiyatları canlı takip ekranı ile kuyumculardaki güncel durum anlık takip edilebiliyor. Piyasaların kapalı olması sebebiyle altın fiyatları ne kadar oldu sorusunun yanıtını internetten araştıran vatandaşlar, sabah.com.tr Finans sayfası üzerinden çeyrek altın fiyatı ve gram altın fiyatı bilgilerine ulaşabiliyor. Peki 10 Temmuz bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar, altının gram fiyatı kaç TL? İşte güncel alış satış rakamları ile altın fiyatları takip ekranı!

Canlı altın fiyatları ne kadar oldu diye merak eden vatandaşlar, geçtiğimiz hafta düşüşe geçen ve durağanlaşan altının gram fiyatı hakkında araştırma yapıyor. Çeyrek ve gram altın ne kadar sorusuyla incelenen güncel rakamlar sabah.com.tr tarafından yayınlandı. Peki, 10 Temmuz bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar, altının gram fiyatı kaç TL? İşte bugünkü altın fiyatları canlı takip ekranı!

CANLI ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? (10 TEMMUZ 2022)

Kurban Bayramı dolayısıyla piyasalar kapalı olsa da altın fiyatları bugün de merak ediliyor. Bugün altın fiyatları ufak bir yükseliş hareketi gösterse de gram altın fiyatı 1000 TL altında seyretmeye devam ediyor. İşte güncel altın fiyatı tablosu;

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 3.165,00

Satış: 3.251,00

ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 6.508,00

Satış: 6.607,00

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 967,46

Satış: 967,98

GRAM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 1.585,00

Satış: 1.622,00

ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

ATA ALTIN FİYATI

Alış: 6.466,00

Satış: 6.647,00

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

Alış: 884,10

Satış: 926,97

ONS ALTIN FİYATI

Alış: 1.741,95

Satış: 1.742,87

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Altın fiyatları canlı takibi: 10 Temmuz bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar, gram fiyatı kaç TL?
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