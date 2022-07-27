Altın fiyatları FED faiz kararı öncesi tırmandı! 27 Temmuz 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek ne kadar, altının gram fiyatı kaç TL?

Altının gram fiyatı bugün sabah saatlerinde 980 TL seviyesinde işlem görüyor. 2022 yılının başından bu yana inişli çıkışlı hareket eden altın fiyatları son günlerde yeniden tırmanışa geçti. Vatandaşlar, gram altın fiyatı hakkında ekonomistlerin yorumlarını takip ederken 27 Temmuz bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek ne kadar, altının gram fiyatı kaç TL gibi sorulara yanıt arıyor. İşte FED faiz kararı öncesi güncel durum ile altın fiyatları canlı alış satış rakamları!
ALTIN FİYATLARI FED BASKISI YEDİ!
Altın gram fiyatı için belirleyici olan ons altın, ABD Haziran ayı enflasyon rakamları sonrası 1.680 dolar düzeyini test ederek 11 ayın dibini gördü. Gram altın ise buradan esen ters rüzgarın etkisiyle 945 seviyesine geriledi. Ancak FED faiz kararı öncesi yönünü yukarı kırarak bir miktar artış gösterdi.
ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?
FED faiz kararını bekleyen altın piyasası gerilimini sürdürüyor. Yeni haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı yeşil renk üzerinde devam ediyor. FED sonrası ONS bazında yükseliş yaşanacağı düşünülüyor.
Sabah saat 07.00 itibarıyla gram altın fiyatı 988 TL ile satış işlemini açtı.
CANLI ALTIN FİYATLARI – 27 TEMMUZ 2022
İşte, altın fiyatları güncel ve anlık rakamlar...
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 901,81
SATIŞ: 934,94
ATA ALTIN
ALIŞ: 6.625,00
SATIŞ: 6.706,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 6.626,00
SATIŞ: 6.726,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 6.456,00
SATIŞ: 6.535,00
YARIM ALTIN
ALIŞ: 3.228,00
SATIŞ: 3.279,00
ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ: 1.619,00
SATIŞ: 1.639,00
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GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 984,52 TL
SATIŞ: 984,66 TL
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