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Haberler Ekonomi Haberleri Altın fiyatları FED faiz kararı öncesi tırmandı! 27 Temmuz 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek ne kadar, altının gram fiyatı kaç TL?
Giriş Tarihi: 27.7.2022 08:17

Altın fiyatları FED faiz kararı öncesi tırmandı! 27 Temmuz 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek ne kadar, altının gram fiyatı kaç TL?

Altın fiyatları FED faiz kararı öncesi tırmandı! 27 Temmuz 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek ne kadar, altının gram fiyatı kaç TL?

Altın fiyatları son günlerde yatırımcılar ve düğün sezonu için hazırlık yapan vatandaşlar tarafından gündem konusu oldu. Geçtiğimiz haftalarda düşüşe geçen ve 950 TL seviyelerine kadar inen gram altın fiyatı son günlerde tekrar artışta! Peki, bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek ne kadar, altının gram fiyatı kaç TL? İşte FED faiz kararı öncesi 27 Temmuz çeyrek altın fiyatı ve gram altın fiyatları!

Altının gram fiyatı bugün sabah saatlerinde 980 TL seviyesinde işlem görüyor. 2022 yılının başından bu yana inişli çıkışlı hareket eden altın fiyatları son günlerde yeniden tırmanışa geçti. Vatandaşlar, gram altın fiyatı hakkında ekonomistlerin yorumlarını takip ederken 27 Temmuz bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek ne kadar, altının gram fiyatı kaç TL gibi sorulara yanıt arıyor. İşte FED faiz kararı öncesi güncel durum ile altın fiyatları canlı alış satış rakamları!

ALTIN FİYATLARI FED BASKISI YEDİ!

Altın gram fiyatı için belirleyici olan ons altın, ABD Haziran ayı enflasyon rakamları sonrası 1.680 dolar düzeyini test ederek 11 ayın dibini gördü. Gram altın ise buradan esen ters rüzgarın etkisiyle 945 seviyesine geriledi. Ancak FED faiz kararı öncesi yönünü yukarı kırarak bir miktar artış gösterdi.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

FED faiz kararını bekleyen altın piyasası gerilimini sürdürüyor. Yeni haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı yeşil renk üzerinde devam ediyor. FED sonrası ONS bazında yükseliş yaşanacağı düşünülüyor.

Sabah saat 07.00 itibarıyla gram altın fiyatı 988 TL ile satış işlemini açtı.

CANLI ALTIN FİYATLARI – 27 TEMMUZ 2022

İşte, altın fiyatları güncel ve anlık rakamlar...

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 901,81

SATIŞ: 934,94

ATA ALTIN

ALIŞ: 6.625,00

SATIŞ: 6.706,00

ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 6.626,00

SATIŞ: 6.726,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 6.456,00

SATIŞ: 6.535,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 3.228,00

SATIŞ: 3.279,00

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ALIŞ: 1.619,00

SATIŞ: 1.639,00

Çeyrek Altın Fiyatları İçin Tıklayınız

GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 984,52 TL

SATIŞ: 984,66 TL

Gram Altın Fiyatları İçin Tıklayınız

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Altın fiyatları FED faiz kararı öncesi tırmandı! 27 Temmuz 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek ne kadar, altının gram fiyatı kaç TL?
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