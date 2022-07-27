Altın fiyatları FED faiz kararı öncesi tırmandı! 27 Temmuz 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek ne kadar, altının gram fiyatı kaç TL?

Altının gram fiyatı bugün sabah saatlerinde 980 TL seviyesinde işlem görüyor. 2022 yılının başından bu yana inişli çıkışlı hareket eden altın fiyatları son günlerde yeniden tırmanışa geçti. Vatandaşlar, gram altın fiyatı hakkında ekonomistlerin yorumlarını takip ederken 27 Temmuz bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek ne kadar, altının gram fiyatı kaç TL gibi sorulara yanıt arıyor. İşte FED faiz kararı öncesi güncel durum ile altın fiyatları canlı alış satış rakamları!