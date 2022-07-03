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Haberler Ekonomi Haberleri Altın fiyatları son dakika: 3 Temmuz 2022 tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
Giriş Tarihi: 3.7.2022 08:13

Altın fiyatları son dakika: 3 Temmuz 2022 tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Altın fiyatları son dakika: 3 Temmuz 2022 tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

3 Temmuz Pazar sabah saatleri itibariyle altın fiyatları son dakika haberleri takip ediliyor. Düğün sezonu ve hediyelik olarak almak isteyenler güncel rakamları sorguluyor. Anlık grafik sürekli olarak değiştiği için 3 Temmuz 2022 altın fiyatları ne kadar, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL sorusuna yanıt aranıyor. İşte güncel altın fiyatları 2022

Piyasaların kapalı olduğu hafta sonu dahil olmak üzere güncel fiyatlar merak ediliyor. Geçen hafta zirve seviyesine göre yüzdelik değer kaybeden altın gram fiyatı hareketli seyrini sürdürüyor. Son olarak gram altın 975 lira iken, tam altın 6 bin lira civarında işlem görüyor. Peki 3 Temmuz 2022 tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte altın fiyatları son durum

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 890,67

SATIŞ: 903,52

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 6.347,00

SATIŞ: 6.435,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 6.480,00

SATIŞ: 6.601,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.590,00

SATIŞ: 1.614,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 974,60

SATIŞ: 974,05

YARIM ALTIN

ALIŞ: 3.172,00

SATIŞ: 3.228,00

ATA ALTIN

ALIŞ: 6.485,00

SATIŞ: 6.606,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.590,00

SATIŞ: 1.614,00

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Altın fiyatları son dakika: 3 Temmuz 2022 tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
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