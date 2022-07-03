Altın fiyatları son dakika: 3 Temmuz 2022 tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Piyasaların kapalı olduğu hafta sonu dahil olmak üzere güncel fiyatlar merak ediliyor. Geçen hafta zirve seviyesine göre yüzdelik değer kaybeden altın gram fiyatı hareketli seyrini sürdürüyor. Son olarak gram altın 975 lira iken, tam altın 6 bin lira civarında işlem görüyor. Peki 3 Temmuz 2022 tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte altın fiyatları son durum