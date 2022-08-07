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Haberler Ekonomi Haberleri Altın fiyatları son dakika hareketliliği! 22 ayar bilezik, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 7.8.2022 10:48

Altın fiyatları son dakika hareketliliği! 22 ayar bilezik, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları son dakika hareketliliği! 22 ayar bilezik, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. Son dönemde hareketli bir grafik çizen altın fiyatları, haftanın son gününde hafif bir yükseliş yaşadı. Peki, 22 ayar bilezik, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu? İşte 7 Ağustos güncel ve canlı altın fiyatları

Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar sorusu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Son dönemde hareketli bir grafik çizen altın fiyatları, haftanın son gününde hafif bir yükseliş yaşadı. Buna göre, 22 ayar bilezik, ata, yarım, gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? İşte güncel ve canlı altın fiyatları (7 Ağustos)

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 939,01

SATIŞ: 969,65

ATA ALTIN

ALIŞ: 6.897,00

SATIŞ: 6.950,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 6.862,00

SATIŞ: 6.965,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 6.722,00

SATIŞ: 6.773,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 3.361,00

SATIŞ: 3.398,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.686,00

SATIŞ: 1.698,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 1.027,70

SATIŞ: 1.027,85

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Altın fiyatları son dakika hareketliliği! 22 ayar bilezik, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu?
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