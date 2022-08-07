Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar sorusu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Son dönemde hareketli bir grafik çizen altın fiyatları, haftanın son gününde hafif bir yükseliş yaşadı. Buna göre, 22 ayar bilezik, ata, yarım, gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? İşte güncel ve canlı altın fiyatları (7 Ağustos)