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Haberler Ekonomi Haberleri Altın fiyatları yeniden tırmanışta! 24 Temmuz bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, çeyrek kaç TL?
Giriş Tarihi: 24.7.2022 09:46

Altın fiyatları yeniden tırmanışta! 24 Temmuz bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, çeyrek kaç TL?

Altın fiyatları yeniden tırmanışta! 24 Temmuz bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, çeyrek kaç TL?

Altın fiyatları bir süredir durgun ilerleyen seyrini yeniden yukarıya çevirdi. Yatırımcılar ve vatandaşlar bu harekete ilişkin araştırmalarında bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, çeyrek altın kaç TL oldu sorularına yanıt arıyor. 24 Temmuz canlı altın fiyatları takibi ile güncel rakamlar inceleniyor. İşte altının gram fiyatı ve çeyrek altın fiyatı

Altın fiyatları canlı takip ekranı bugün pek çok kişi tarafından mercek altına alınıyor. Geçtiğimiz haftalarda düşüşe geçen gram altın fiyatı son günlerde eski seviyesine geri döndü. Peki, bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, çeyrek altın kaç TL oldu? İşte 24 Temmuz canlı altın fiyatları ile altının gram fiyatı!

CANLI ALTIN FİYATLARI – 24 TEMMUZ 2022

Altın fiyatları bugün kuyumcuların kapalı olması sebebiyle internette araştırılanlar arasında yer alıyor. İşte güncel altın alış satış rakamları ve anlık durum;

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 903,32

SATIŞ: 933,97

ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ATA ALTIN

ALIŞ: 6.636,00

SATIŞ: 6.699,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 6.615,00

SATIŞ: 6.715,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 6.467,00

SATIŞ: 6.531,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 3.233,00

SATIŞ: 3.278,00

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ALIŞ: 1.622,00

SATIŞ: 1.639,00

Çeyrek Altın Fiyatları İçin Tıklayınız

GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 984,35

SATIŞ: 984,99

Gram Altın Fiyatları İçin Tıklayınız

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Altın fiyatları yeniden tırmanışta! 24 Temmuz bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, çeyrek kaç TL?
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