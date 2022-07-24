Altın fiyatları yeniden tırmanışta! 24 Temmuz bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, çeyrek kaç TL?

Altın fiyatları canlı takip ekranı bugün pek çok kişi tarafından mercek altına alınıyor. Geçtiğimiz haftalarda düşüşe geçen gram altın fiyatı son günlerde eski seviyesine geri döndü. Peki, bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, çeyrek altın kaç TL oldu? İşte 24 Temmuz canlı altın fiyatları ile altının gram fiyatı!

CANLI ALTIN FİYATLARI – 24 TEMMUZ 2022

Altın fiyatları bugün kuyumcuların kapalı olması sebebiyle internette araştırılanlar arasında yer alıyor. İşte güncel altın alış satış rakamları ve anlık durum;