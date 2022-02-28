Altında yeni dönem 1 Mart’ta başlıyor! 4 senaryoda kazanç tablosu





1500'ÜN ÜZEKİNDE KUYUMCU DÂHİL



Toplama kanallarının genişletilmesi için hâlihazırda banka ve rafinerilerin sahip oldukları kuyumcu ağları yaygınlaştırılacak, mart ayı itibarıyla her ilde en az bir kuyumcu olacak şekilde uygulanacak ve 1500'ün üzerinde kuyumcu sisteme dâhil oldu. Bankalar her ilde en az bir şubesini bu sistemle ilişkilendirecek. Altın toplama sürecinde bugüne kadarki uygulamalardan farklı olarak bankaların bazı şubeleri toplama işlemlerine sürekli aracılık edecek.