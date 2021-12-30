Altını TL’ye çeviren kazanacak! TL’ye destek hamlesine bir yenisi daha eklendi





TL'YE ÇEVRİLECEK

Buna göre, 28 Aralık'ta mevcut olan altın hesaplarıyla bu tarihten sonra açılacak işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesapları, hesap sahibinin talep etmesi durumunda dönüşüm fiyatı üzerinden Türk Lirası'na çevrilecek. Bankanın bu işlem sonucunda elde ettiği altın, dönüşüm fiyatı üzerinden Merkez Bankası tarafından satın alınacak ve karşılığı Türk Lirası ilgili bankaya aktarılacak. Banka tarafından 3 ay, 6 ay veya 1 yıl vadeli Türk Lirası mevduat veya katılma hesabı açılacak. Bankanın mevduat hesabına uygulayacağı faiz oranı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (yüzde 14) altında olamayacak.