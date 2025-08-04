Altının kilogramı 4 milyon lirayı aştı

Standart altının kilogram fiyatı cuma günü haftayı 4 milyon 327 bin liradan noktalamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 719 milyon 827 bin 393,73 lira, işlem miktarı ise 164,17 kilogram olarak kaydedildi.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 901 milyon 752 bin 156,10 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Muhafız Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, NM Global Kıymetli Madenler ile AG Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: