Ani fiyat artışı önlenecek! Elektrikte EPDK’ya tavan fiyat belirleme yetkisi





Örneğin sisteme tedarik şirketleri tarafından "50 bin megavatlık bir elektriğe ihtiyacımız var" diye talepte bulunduktan sonra, doğalgazcı "Bana bin 500 liraya maliyeti var bin 600 olursa satarım", yenilenebilirci "Benim santralim her halükarda üretim yapıyor, şu kadar üretimim var şu fiyattan satarım", kömürcü "Bana bin liraya maliyeti var bin 200 liradan satarım" diyerek sisteme fiyat girişi yapıyor.