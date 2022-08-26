Ankara’da çok önemli gelişme: Memura 10 kat promosyon!

ESKİ SÖZLEŞMELER İPTAL EDİLECEK

Komisyonlar süresi henüz bitmemiş sözleşmelerin de iptali için bankalarla görüşme yapıyor. Bu noktada henüz süresi bitmemiş sözleşmelerin iptal edilerek tazminat maddesinin işletilmesi ve düşük kalan promosyonun yeniden güncellenmesi sağlanacak.