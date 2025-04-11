Antalya havalimanı yeni terminal binaları yarın açılıyor : Yolcu kapasitesi en yüksek 2. havalimanı olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, bugünün dünyasında ulaşımın, sadece bir yerden bir yere gitmek olmadığını, aynı zamanda zamanı en verimli şekilde kullanmak anlamına geldiğini vurguladı. Uraloğlu, modern toplumların, hayatlarını hız odaklı bir yaklaşımla düzenlerken, havayolu ulaşımının da bu talebi karşılayan en güçlü araçlardan biri haline geldiğini anlattı.

HAVAYOLU EKONOMİK KALKINMAYI DESTEKLİYOR

Havayolunun mesafeleri kısaltmanın ötesinde, kültürel bağları güçlendiren, toplumlar arasında köprüler kuran ve ekonomik kalkınmayı destekleyen stratejik bir öneme de sahip olduğunu belirten Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Özellikle küresel ilişkilerin yoğunlaştığı bu çağda, havalimanlarının işlevi ve değeri her geçen gün artıyor. Bu noktada ülkemiz, Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının kesişim noktasında, 4 saatlik uçuş mesafesiyle 1,5 milyar insanın yaşadığı 67 ülkeye erişim sağlayan eşsiz bir konuma sahip. Avantajlı coğrafi konumumuz, Türkiye'yi havacılıkta dünyanın önde gelen transit merkezlerinden biri yapmaya son derece müsait kılıyor."

"ÜLKEMİZİ 23 YILDA DÜNYANIN EN GENİŞ UÇUŞ AĞINA SAHİP ÜLKELERİNDEN BİRİ HALİNE GETİRDİK"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 2002'den beri sürdürdükleri sivil havacılık politikalarıyla sektörü özel işletmelere açarak rekabeti teşvik ettiklerini ve havacılıkta hızlı bir büyüme dönemi başlattıklarını söyleyen Uraloğlu, "Ülkemizi 23 yılda dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden biri haline getirdik. Ama elbette bugünlere kolay gelmedik. Bakın, sivil havacılık faaliyetlerimizin tarihi 20 Mayıs 1933'e uzanıyor. 4 uçaklı ilk filomuz Türk Hava Postaları adı altında faaliyete başladı. İlk uçuşunu 1933'te yaparak kanatlarını çırpmaya başlayan Türk Hava Postaları, bugün Türk Hava Yolları adıyla neredeyse tüm dünyayı kanatları altına almış bulunuyor." diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, ilk ticari havalimanı olarak bugün Ankara'da Güvercinlik olarak anılan alan olduğunu belirterek "Terminal olarak ise birkaç çadır dışında bir şey yoktu. Ama bugün son olarak geçen yılın ağustos ayında hizmete sunduğumuz Çukurova Uluslararası Havalimanıyla 58 havalimanımız bulunuyor." dedi.

"HER SENE İSTATİSTİKİ OLARAK YAKLAŞIK 1.4 HAVALİMANINI HİZMETE AÇTIK"

2002 yılında aktif havalimanı sayısının 26 olduğunu da belirten Uraloğlu, Adıyaman, Batman, Bursa Yenişehir, Çanakkale, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanları gibi 16 havalimanının sivil havacılık açısından pasif durumda olduğunu anımsattı. Söz konusu 16 pasif havalimanını çağın gerektirdiği şekilde yenileyip sivil havacılığa açtıklarını belirten Uraloğlu, "İstanbul, Rize-Artvin, Ordu-Giresun, Zafer, Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyubi, Hatay ve Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı gibi 16 yeni havalimanını daha sivil havacılığımıza kazandırdık. Yani son 23 yıl içerisinde her sene istatistiki olarak yaklaşık 1.4 havalimanını hizmete açtığımızı görüyoruz." diye konuştu.

"BU DEV ESERLER VE SİMGE YAPILAR İLE ASLINDA TÜRKİYE'Yİ ÇOK KIYMETLİ BİR MARKAYA DÖNÜŞTÜRÜYORUZ"

Tüm projelerde olduğu gibi havalimanı projelerini de hem hizmet odaklı hem de mimari estetikleriyle eşsiz yapılar olarak inşa ettiklerini söyleyen Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bu dev eserler ve simge yapılar ile aslında Türkiye'yi çok kıymetli bir markaya dönüştürüyoruz. Tüm havalimanlarımız estetik ve özgün mimarileri ile Türkiye'yi ilk kez gören yabancı ziyaretçiler üzerinde son derece olumlu etkiler bırakıyor. Örneğin Rize-Artvin Havalimanını bölgenin kültürel öğelerinden izler taşıyan yöresel mimarinin yansıtıldığı terminal binası ve çay bardağı formundan esinlenilen kulesiyle inşa ettik. Aynı şekilde son açılan yeni havalimanımız Çukurova Havalimanı da narenciyesinden esinlenen turuncu rengi ve bölgenin simgesi pamuk motifleri ile Çukurova Bölgesinin yöresel kültürünü yansıtan mimari dokunuşlarla muhteşem bir eser oldu. Ülkemizi uluslararası bir havacılık merkezine dönüştüren İstanbul Havalimanımız da modern mimarisi ve İstanbul'un simgelerinden biri olan lale formuyla her görenin hayran kaldığı bir havalimanı oldu."

BÖLGESEL HAVALİMANLARI KAYNAKLARIN VERİMLİ KULLANILMASINI SAĞLIYOR

Bölgesel Havalimanları ile kaynakların verimli kullanılmasını sağladıklarını da belirten Bakan Uraloğlu, söz konuşu havalimanlarının her şehre ayrı bir havalimanı yapmak yerine, stratejik noktalara konumlandırılan tesislerle geniş bir bölgeyi kapsadığını da söyledi. Bakan Uraloğlu, "Böylece hem maliyet düşüyor hem de daha fazla insan hava ulaşımından faydalanabiliyor. Örneğin son havalimanımız Çukurova Uluslararası Havalimanımız başta Mersin ve Adana ile Osmaniye ve Niğde'ye de olan yakınlığıyla bu şehirlerde yaşayan 5 milyonun üstündeki vatandaşımıza hizmet ediyor." açıklamasında bulundu.

"149 KİLOMETRELİK PİST UZUNLUĞUNA 73.5 KİLOMETRE DAHA EKLEYEREK BUGÜN YAKLAŞIK 222.5 KİLOMETREYE YÜKSELTTİK"

Uraloğlu, ayrıca yeniledikleri ve yeni inşa ettikleri havalimanları sayesinde uçakların iniş-kalkışlarını sağlayan pist uzunluklarında da dikkate değer bir yükseliş olduğunu belirterek "Uçak pistleri, bir ülkenin ekonomisi için olmazsa olmazıdır. Çünkü uçak pistleri ekonomiyi büyütür, ülkeyi zenginleştirir ve aynı zamanda savunmayı güçlü tutar. Hamdolsun yaptığımız yatırımlarla 2002 yılında Türk Sivil Havacılığına hizmet veren yaklaşık 149 kilometrelik pist uzunluğuna 73.5 kilometre daha ekleyerek bugün yaklaşık 222.5 kilometreye yükselttik. Yani bugün karayoluyla Ankara Kızılay'dan Eskişehir merkeze ya da Antalya Havalimanından Konya Akşehir'e uzanan bir mesafeden bahsediyoruz." şeklinde konuştu.

Uraloğlu, aktif havalimanı sayısını yapımları devam eden Yozgat ve Bayburt-Gümüşhane Havalimanlarıyla 58'den 60'a çıkaracaklarını da belirterek "Yakın bir zaman önce Kayseri Havalimanımızın yeni bir terminal binasının resmi açılışını yaptık ve Malatya Havalimanımıza da yeni bir terminal binası inşa ediyoruz. Trabzon yeni havalimanı ile ilgili çalışmalarımız da devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"230 MİLYON YOLCU İLE REKORUMUZU TAZELEDİK"

Aktif havalimanı sayısının artışının bilet satışlarının ve havayolunu kullanan yolcu sayılarının artışına da yıl yıl yansıdığını kaydeden Uraloğlu, "Havayolu yolcu sayımızın 2002 yılından itibaren Kovid-19 salgının etkilerini yaşadığımız 2020 yılına kadar havacılık sektörümüzün gelişmesine paralel olarak düzenli olarak arttığını gözlemliyoruz. Tabi doğal olarak Kovid-19 salgın etkisiyle 2020-2021 yıllarında bir düşüş söz konusu. Ancak Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı olan 2023 yılında 214 milyonun üstünde yolcu taşıyarak tüm zamanların rekorunu kırmıştık. 2024 yılında yani geçen yıl bu sayının da üzerine çıkarak 230 milyon yolcu ile rekorumuzu tazeledik. Dile kolay 2002 yılından bu yana yaklaşık 3 milyar biletli yolcuya ülkemiz havalimanlarında hizmet sunuldu. Dile kolay dünya nüfusunun neredeyse yarısına yakın bir sayıdan bahsediyoruz." dedi.

Uraloğlu, bu yıl yolcu sayısının daha da artacağını ve yaklaşık 240 milyon yolcu taşınacağını öngördüklerini söyleyerek, bu yılın ilk 3 aylık döneminde; hava yolu ile seyahat eden yolcu sayısının 45 milyon 175 bin 946'ya ulaştığını kaydetti. Uraloğlu, bu sayının geçen yıl aynı dönemde yaklaşık 44 milyon olduğunu da anımsattı.

"SEKTÖRÜN CİROSU DA 2,2 MİLYAR DOLARDAN YAKLAŞIK 30 MİLYAR DOLARA ULAŞARAK 14 KAT ARTTI"

Tüm bu gelişmelere paralel olarak sektörel büyüklükte de büyük bir artış olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Kuruluşlarımızın toplam sayısını 180'den 678'e yükselttik. 2002 yılında; havacılık faaliyetlerinde kullanılan araç sayımız 489'dan 2 bin 14'e, 162 olan havayolu işletmesi uçak sayımız 3,5 kat artışla 734'e, koltuk kapasitemiz yaklaşık 5 kat artışla 27 bin 599'dan 145 bin 27'ye yükseldi. 2002 yılında 65 bin civarında olan çalışan sayısı bugün 320 binin üzerine çıktı. Bu gelişmelerin diğer bir olumlu sonucu olarak sektörün cirosu da 2,2 milyar dolardan yaklaşık 30 milyar dolara ulaşarak 14 kat arttı."

"193 ICAO ÜYESİNİN TAMAMIYLA HAVA ULAŞIM ANLAŞMASI İMZALAMAYI HEDEFLİYORUZ"

"Dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak" hedefiyle hareket ederek, Türkiye'yi dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden biri haline getirdiklerini de söyleyen Uraloğlu, "Şu anda mevcut durumda, 175 olan Hava Ulaşım Anlaşması sayımızla bu alanda dünyada en çok hava ulaşım anlaşması bulunan ülkelerin başında gelmekteyiz. Önümüzdeki 10 yılda bu ülkelerle de temas ederek 193 ICAO üyesinin tamamıyla hava ulaşım anlaşması imzalamayı hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu, yine 10 yıl içinde havayolu işletmelerindeki uçak sayısını 729'dan bin 458'e çıkarmayı planladıklarını ve havayollarındaki pilot sayısını ise 12 bin 313'ten 24 bin 626'ya yükseltmeyi hedeflediklerini de belirtti. Uraloğlu, "Hava Trafik Kontrolörleri sayımız da şu anda 2 bin 100 civarında olup, bu sayıyı da yaklaşık 4 bin 200'e çıkarmayı amaçlıyoruz." şeklinde konuştu.

"SİVİL HAVACILIK SEKTÖRÜMÜZÜN GELİŞİMİ ADINA YENİ BİR İMZA DAHA ATIYORUZ"

Antalya Havalimanı Yeni Terminal Binaları hakkında da bilgi veren Bakan Uraloğlu, "Havayolu sektörümüzün gücüne güç katacak Antalya Havalimanımızın yeni terminal binaları ve tamamlayıcı tesisleriyle de sivil havacılık sektörümüzün gelişimi adına yeni bir imza daha atıyoruz. Turizmin başkenti Antalya'mızda, Antalya Havalimanı'mızın yeni terminal binaları projesi, havacılık alanındaki başarılı serüvenimizin en parlak örneklerinden biridir. 2024 yılında havalimanımız, iç hatlarda 6,2 milyon, dış hatlarda ise 33 milyona yakın yolcu olmak üzere toplamda 39,2 milyon yolcuya hizmet verdi. Bu yılın ilk üç aylık döneminde, Antalya Havalimanı'mız 3 milyon 36 bin 451 yolcuya hizmet sundu." açıklamasında bulundu.

Ramazan Bayramı tatilinde Antalya Havalimanı'nın rekorlara imza attığını belirten Uraloğlu, "28 Mart-6 Nisan tarihleri arasında Antalya Havalimanı'nda 4 bin 202 uçak trafiği gerçekleşerek 590 bin 189 yolcuya hizmet verildi ve 5 Nisan Cumartesi Günü 78 bin 85 yolcu sayısına ulaşılarak bu yılın yolcu rekorunu kırıldı. Havalimanımızın sürekli artan yolcu talebi ve büyüyen turizm sektörü ile hep birlikte Antalya'da daha güzel hizmetleri sağlamış olacağız." dedi.

Yolcu sayısının 2026 yılında 41 milyona, 2027 yılında 42 milyonun üstüne çıkacağına, 2029 yılında ise 45 milyona yaklaşacağını öngördüklerini belirten Uraloğlu, "Bu gerçekleri daha önceden gördüğümüz için Antalya Havalimanı'mıza bu yatırımları yaptık. Antalya Havalimanı'mızın yeni terminal binaları, yalnızca bir yapı değil; aynı zamanda misafirperverliğin buluştuğu abide yapılardır." diye konuştu.

"YILLIK YOLCU KAPASİTESİNİ 35 MİLYONDAN 82 MİLYONA YÜKSELTTİK"

Yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle hizmete açacakları yeni terminal binalarıyla; dış hatlar terminalini 90 bin 143 metrekareden 224 bin metrekareye, iç hatlar terminalini ise 36 bin 859 metrekareden 75 bin metrekareye çıkaracaklarını belirten Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Böylece havalimanımızın yıllık yolcu kapasitesini 35 milyondan 82 milyona yükseltmiş oluyoruz. Uçak park pozisyon sayısını 108'den 176'ya çıkardık. Ayrıca VIP Terminali'ni 690 metrekareden 2 bin metrekareye, Genel Havacılık Terminali'ni ise bin 200 metrekareden 2 bin 800 metrekareye genişlettik. Genel havacılık binamız CİP terminali olarak da kullanılacak."

"90 MİLYON YOLCU KAPASİTELİ İSTANBUL HAVALİMANI'NDAN SONRA YOLCU KAPASİTESİ EN YÜKSEK 2. HAVALİMANI OLACAK"

Yeni terminal binalarının Toroslar'ın heybetini, Akdeniz'in serinliğini, tarihin izlerini taşıyan coğrafyasını milyonlarca misafire sunan birer elçi olacağını belirterek "Artık Antalya'nın kapıları çok daha geniş ufuklara açılacak. Ayrıca Antalya havalimanımız 82 milyonluk yeni kapasitesiyle artık 90 milyon yolcu kapasiteli İstanbul Havalimanı'ndan sonra yolcu kapasitesi en yüksek 2. Havalimanı olacak." diye konuştu.

DEVLETİN KASASINDAN TEK KURUŞ ÇIKMADI

Yaklaşık 927 milyon Euroluk yatırım gerektiren bu projeyi, devletin kasasından tek kuruş çıkmadan gerçekleştirdiklerini belirten Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Üstelik herhangi bir yolcu garantisi koymadan hayata geçirdiğimiz bu projemizle yüklenici firmalardan 25 yıl işletme süresi karşılığında KDV dahil 8,5 milyar Euro kira geliri elde edeceğiz. Yatırımcı şirket, kira bedelinin yüzde 25'i olan 2 milyar 138 milyon Euro'yu KDV dahil peşin ödedi ve bu bedel daha çalışmalar bitmeden 28 Mart 2022 tarihinde devletimizin kasasına girdi. Kamu -Özel iş birliği ile hayata geçen bu projemiz, kamu kaynaklarını etkin kullanmanın ve özel sektör iş birliğiyle büyük eserler ortaya koymanın en güzel örneklerinden biridir."

29 KİLOMETRELİK BORU HATTI İMAL EDİLDİ

Söz konusu vizyoner projeyi daha da güçlendirmek adına, yaklaşık 29 kilometrelik bir boru hattı da imal ettiklerini anlatan Bakan Uraloğlu, "Uçak yakıtını artık bu hat marifetiyle deniz terminalinden havalimanımıza transfer ediyoruz. Bu sayede, Deniz Limanı-Antalya Havalimanı arasında yıllık yaklaşık 60 bin tankerin giriş-çıkış trafiğini karayollarından kaldırıyoruz. Böylece Antalya şehir trafiğini rahatlatıyor, karayolu güvenliğini arttırıyor ve çevre kirliliğini azaltıyoruz. Bu da Antalya ulaşımının güçlenmesi ve eşsiz doğasının korunması adına çok önemli bir kazanım oldu." Şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, "hava yolunu halkın yolu yapacağız" vizyonuyla başlattıkları süreçte, havacılık sektörünü dünya genelinde parmakla gösterilen bir başarı hikayesine dönüştüğünü belirten Uraloğlu, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Antalya Havalimanı'mızın yeni terminal binaları da bu hikayenin en yeni ve en güçlü halkalarından biri olarak tarihe geçmiştir. Antalya Havalimanı'nın yeni çehresiyle yükselişi, yalnızca Antalya'nın değil, tüm ülkemizin gururudur."