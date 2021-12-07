Araç Devir Ücreti 2021 - Noter Araç Satış (Alım Satım) Ücreti Ne Kadar?

Ayrıca, 2. el araç almayı düşünüyorsanız, satın alma işlemlerinden önce ilgilendiğiniz aracın Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), aracın muayene bilgisi ve araç üzerinden herhangi bir cezanın olup olmadığı gibi bilgileri kontrol etmeniz sonradan bir sorun yaşamanızın önüne geçecektir. Almayı düşündüğünüz aracın ödenmemiş vergi borcu varsa bu satışa engel bir durum teşkil etmektedir.

2021 NOTER ARAÇ DEVİR ÜCRETİ NE KADAR?

Araç Alım-Satım Noter İşlemleri 2021 Yılı Noter Ücret Tarifesi Sıfır araç tescili 200 TL İkinci el araç plakası değiştirmeden 301 TL İkinci el araç plakası değişirse* 301 TL Noter ihtarname ücretleri** 155 TL ile 1.000 TL arası

* Yeni düzenleme ile araç satışında plaka değişimi yapılması ve yapılmaması durumunda devir ücreti aynı kalıyor. Plaka yenileme için arka veya ön plaka başına 30 TL, yani iki plaka için 60 TL ödemesi gerekir. Plaka basım ücretleri plaka basım yerine ve işçilik ücretine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

**Noter ihtarname ücretleri, ihtarname türüne göre değişiklik gösterir. İhtarname ücretinin, asgari tutarı 155 TL olup en yakın noter şubesinden işleminize göre noter ihtarname ücretini öğrenebilirsiniz.

ARABA SATIŞI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

2.el araç satış işlemleri için hem alıcı hem satıcı tarafından bazı evrakların ibrazı gereklidir. Notere sunulacak olan belgeler şunlardır:

Noter satış belgesi

Geçerli bir kimlik kartı

İlişik kesme belgesi

Tescil ve trafik belgesi

Trafik sigorta poliçesi

Vergi numarası

Plaka numarası

Aracın satış işlemleri ile başkası ilgilenecekse vekalet belgesi

ARAÇ ALIM SATIM VERGİSİ

1 yıl içerisinde birden çok araç alım satımı yapılması halinde, bu durum artık bir ticari kazanç getirdiği için vergi kişilere vergi kaydı açılmaktadır. Taşıt alım satımı ticari faaliyet olarak kabul edilmektedir. Bu durumda kişi için, gelir vergisi, KDV, muhtasar ve geçici vergiler yönünden vergi kayıtları açılması zorunludur. Ayrıca bu kişiler için noterden veya anlaşmalı matbaadan fatura bastırılması da gerekmektedir.

Ticari yetki belgesi olmayan, tacir sayılmayan ve vergi levhasına sahip olmayan vatandaşlar 1 yıl içerisinde en fazla 3 araç satışı yapabilir. 3 araç limiti, vatandaşların kendi üzerine olan araçları ya da vekaleten satma amacı güttükleri araçları kapsıyor.

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NOTER SATIŞINDAN SONRA ARAÇ RUHSATI NASIL ALINIR?

Ruhsat işlemlerinin noterliklerde gerçekleşmesinin ardından ruhsatın eve gelmesini beklemenize gerek yok. Aracı aldıktan sonra devir işlemleri yapılır ve ruhsat da aynı noterden alınabilir.

İkinci el araç alımlarında aşağıdaki işlemleri satın alan kişi yaptırırken, sıfır araç alımlarında bu işlemleri aracın alındığı bayii gerçekleştirir.

Aldığınız arabanın plakasını değiştirmeyecekseniz, noterde ruhsat işlemlerinizi yaptırmak için gereken şartlar şunlardır:

Satın alınan aracın devam eden trafik sigortası bulunması,

Geçerliliği devam eden muayenesi olması,

Araca ait herhangi bir borç ya da ceza olmaması,

İşlem için gittiğinizde yanınızda kimlik, ehliyet ve eski ruhsatın bulunması.

Plaka değişikliği olacaksa yapılması gerekenler ise şu şekildedir:

Notere işlemin başında plaka değişikliği olacağının bildirilmesi,

Yeni plaka numarasının alınmış olması,

Şoförler ve otomobilciler odasından plakanın bastırılmış olması

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