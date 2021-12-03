Araçta saklambaç oyunu! SABAH iddiaların peşine düştü





İSTOÇ'TA BEKLETİYORLAR

İddiaların odağında galericiler yer alırken, İstanbul'un en büyük oto ticaret merkezlerinden biri olan İSTOÇ Oto Ticaret merkezinin otoparkını gezdik. Otoparkta binlerce araç bulunurken birçok galerici ellerinde araç bulunmadığını ya da hali hazırda satışta olmadığını kaydetti. Konuştuğumuz bir galerici, "Şu anda burada hemen herkeste araç var ancak kimse satmak istemiyor. Çünkü aracı satarsak yerine araç koyamayız. Piyasada araç bulmak çok zor hale geldi" dedi. Bir başka galerici ise kurdaki hareketliliğin fırsat olarak görüldüğünü belirterek, "Bazı firmalar satışlarını yavaşlattı. 100-150 bin TL bandındaki araçları satıyorlar çünkü onlarda kâr marjı düşük ama orta ve lüks segment araç satışlarını bekletiyorlar. Ya da çok yüksek fiyat çekiyorlar. Yılbaşından sonra daha iyi fiyata satılacağı düşünülüyor" diye konuştu.