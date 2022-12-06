Asgari Ücret 2023 için heyecanlı bekleyiş! Yeni Asgari Ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte milyonların merak ettiği maaş hesaplama tablosu

Asgari ücret 2023 maratonu ay başında komisyon toplantı tarihlerinin belirlenmesiyle başladı. Bununla beraber Türkiye'de enflasyon rakamları birçok yönden değerlendiriliyor.

ASGARİ ÜCRET İÇİN ENFLASYON ÖNEMLİ BİR PARAMETRE

Ekonominin genel dengeleri açısından bakıldığı gibi , kira artışlarından, maaş zamlarına kadar birçok alanda da etkili oluyor. Özellikle milyonlarca vatandaşı ilgilendiren Ocak ve Temmuz aylarındaki maaş artışları enflasyon rakamlarına göre yapılıyor.

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Bu noktada her yıl Aralık ayında toplanan Asgari Ücret tespit Komisyonu'nun çalışmalarında da önemli bir parametre olarak kullanılıyor.