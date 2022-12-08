HEM İŞÇİ HEM İŞVERENE SORULDU

2023 yılında geçerli olacak asgari ücret belirleme çalışmaları kapsamında Bakanlık tarafından başlatılan, Türkiye genelinde akademik bir kadronun gerçekleştirdiği araştırma kapsamında hem işçi hem de işveren kesimine ulaşıldı. Türkiye genelinde yapılan asgari ücret araştırmasında katılımcıların yüzde 50'sini kadınlar, yüzde 50'sini ise erkekler oluşturdu.

Yüzde 18,1'ini ilkokul ve altı, yüzde 18,1'ini ortaokul/ilköğretim, yüzde 37,3 lise ve dengi, yüzde 26,5'inin ise yükseköğretim ve üzeri eğitim almış olan katılımcıların yüzde 33,8'i özel sektörde işçi olarak çalışıyor. Yüzde 17,4'ü ev hanımı, yüzde 16,1'i emekli, yüzde 7,9'u öğrenci, yüzde 6,7'si küçük ve orta ölçekli işletmelerde çalışan, yüzde 3,8'i kamu sektöründe işçi olarak çalışan, yüzde 3,7'si devlet memuru, yüzde 3,2'si işsiz olan, yüzde 2'si uzmanlık gerektiren mesleklerde çalışan, yüzde 1,9'u çiftçilik/hayvancılıkla uğraşan, yüzde 1,8'i üst düzey yönetici olan, yüzde 1,7'sinin diğer mesleklerde çalışan katılımcıların yanıtladığı araştırma kapsamında çeşitli sektörlerde, Türk üretim yapısının ağırlıklı oranlarını yansıtacak düzeydeki işletmelere de gidilerek işletmelerin sahipleri ve profesyonel yöneticileri ile görüşmeler yapıldı.