Asgari ücret 8.506 TL

Çalışan kesimi enflasyona ezdirmemek için başta enerji olmak üzere birçok destek programını hayata geçiren hükümet, asgari ücrette de milyonların yüzünü güldüren bir rakamı hayata geçirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılının başından itibaren asgari ücretin 8.506 lira olarak uygulanacağın bildirdi. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı yeni asgari ücret rakamı, 6 ay önce belirlenen rakamın yüzde 54.6, 1 yıl önce belirlenen rakamın ise yüzde 100 üzerinde gerçekleşti. Asgari ücrette yeni 2021 seviyesinin 3 katına ulaştı. Asgari ücrette yıllık ortalama artış yüzde 74.43 olarak gerçekleşti. Asgari ücretteki yüzde 54.6'lık artış aynı zamanda 2023 için belirlenen yüzde 24.9'luk enflasyon hedefinin de çok üzerinde gerçekleşti. Yeni asgari ücret dolar bazında ise 453 dolarla, ortalama kurlara göre en yüksek rakama ulaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni asgari ücreti Külliye'de, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve TİSK Genel Başkanı Özgür Burak Akkol'un katılımıyla düzenlediği toplantıda açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne emekçilerimizin haklarının yenmesine ne de işverenlerimizin üzerine altından kalkamayacakları yük bindirilerek istihdamın zarar görmesine rıza gösteririz" dedi.Beklenmedik bir tablo olursa ara düzenleme sinyali veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Beklenmedik bir tabloyla karşılaşırsak yine geçen yılki gibi asgari ücrette ara düzenleme yapmaktan da kaçınmayız" diye konuştu. 2002 yılında 184 lira olan asgari ücretin, kendi dönemlerinde nominal olarak 30 kat, reel bazda ise yüzde 142 arttığına dikkat çeken Erdoğan, "Tüm bunları yaparken unutmayalım bu devletin sırtında küfe var. Altyapıyla üst yapıyla, eğitimde, sağlıkta attığımız adımlar var. Tüm bunlarla beraber bu hesapları da ilmek ilmek dokuyarak yapıyoruz. Böylece asgari ücrette yıl içinde ortalama yüzde 80 ve kümülatif yüzde 95 oranında artış sağlamıştık" açıklamasında bulundu.ToplantıdaCumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretin, Türkiye'deki ücretli çalışanların yaklaşık yüzde 37'sini ilgilendirdiğini ancak bununla sınırlı kalmayarak bütün ücret yapılarını düzenlediğini ifade etti. Asgari ücretin üzerindeki ücretlerin, yeni asgari ücretin belirlenmesiyle yeniden ayarlandığına işaret eden Bilgin, şu ifadeleri kullandı: "Bu rakam, bütün çalışanları, sadece asgari ücretle çalışanları değil onun üzerindeki çalışanları da emekçileri de refahtan pay alacakları yeni bir ücret skalasına ulaştıracaktır."İTO Başkanı: Çalışanımızın hak ettiği ücretleri alması, üretimi teşvik edecek bir etken olacaktır. Asgari ücretin belli olmasıyla 2023 için önümüzü şimdi daha açık görebiliyoruz.DEİK Başkanı: Belirlenen rakamın bir taraftan günümüz koşullarında asgari ücretle çalışan vatandaşlarımıza nefes aldıracağını ve büyüyen ekonomiden onların da daha fazla pay almasına katkı sunacağını düşünüyoruz. İşverenlerimiz de elbette çalışanlarına daha fazla katkı yapmayı arzu ediyor.MÜSİAD Başkanı: Her türlü koşul altında, tek bir çalışanımızın bile alın teri ve emeğinin zayi edilmemesinin elzem olduğunu savunuyoruz. Enflasyonun, 2023 yılı itibarıyla çok daha makul seviyelere gerileyeceğini öngörüyoruz.İSO Başkanı: Sürdürülebilir bir üretim ve iş barışının istikrarı açısından, sanayicimiz 2023 yılında inanıyorum ki çalışanlarıyla birlikte gereken sorumluluğu gösterecektir. Bütün bunlar dikkate alınarak açıklanan asgari ücret, toplumumuza hayırlı olsun.ASKON Başkanı: 2023 yılı için verilen yeni asgari ücret zammını ASKON olarak her iki taraf adına memnuniyetle karşılıyoruz. Hedeflenen büyüme rakamlarına ulaşacağımıza inancımızın tam olduğunu belirtmek istiyoruz