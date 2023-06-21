Asgari ücret 86 kalemde iyileşme sağlayacak

Temmuz ayı itibarıyla yüzde 34 artırılarak 11.402 liraya yükseltilen asgari ücret, 86 kalemde iyileşmeyi beraberinde getirirken, vatandaşın kamuya ödemeleri, yükümlülükleri ve sosyal destekler başta olmak üzere devletten olan hakları da değişti. Emzirme ödeneği 520 TL'ye, cenaze ödeneği 2 bin 54 TL'ye, çocuk parası aylık 268 TL'ye, aile zammı yardımı bin 341 TL'ye çıktı. Yeni asgari ücret 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere uygulanacak, çalışanlar yeni tutardan ilk ücretlerini 31 Temmuz'da alacak.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücreti belirlerken çalışanları enflasyona ezdirmeme ilkesini sürdürdüklerini belirterek, haziran ayı enflasyon oranı belli olmamasına rağmen yüzde 15'ten fazla refah payı desteğini çalışanlara verdiklerini söyledi. Bakan Işıkhan, asgari ücretin 86 kalemde iyileştirmeyi beraberinde getirdiğini belirterek, "Öncelikli hedef asgari ücretli çalışanların satın alma gücünü korumak olup çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme ilkemizi sürdürüyoruz. Yazla birlikte enflasyonun da kontrol altına alınması sürecini başarıyla gerçekleştireceğimize inanıyorum. İşsizlik oranımız azalacak, turizme yönelik çok önemli iş gücü artışı sağlanacak, mevsimlik işçilikte artışlar olacak. Bu açıdan ekonomik tabloyu çok olumlu görüyorum" dedi. Bakan Işıklan, 2024'te uygulanacak asgari ücret görüşmelerinin de mutabakatla sağlanacağına inandığını söyledi.İşsizlik maaşı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı, engelli aylığının yanı sıra asgari ücretle beraber değişen bazı kalemler, tutarlar şöyle: Cenaze ödenekleri 2 bin 54 lira, emzirme ödenekleri 520 liraya çıktı. Genel sağlık sigortası primleri Türk vatandaşları için 402.44 lira, yabancılar için 3 bin 219 lira, yabancı öğrenciler için 537 lira oldu. Ev hizmetlerinde sigorta primi günlük 8.94 lira, 10 günden fazla çalışanlar için de 145.32 lira oldu. Yemek parası günlük 105.75 lira, çocuk parası (aylık) 268.29 lira, aile zammı yardımı da aylık bin 341 liraya yükseldi. Bir yıllık ücretin yüzde 60'ı oranında ödenen kısa çalışma ödeneği tavan tutarı 14 bin 898 liradan 19 bin 968 liraya çıktı. Bugün itibariyle kısa çalışma ödeneği alanlardan 12 aylık ortalama brüt ücreti 30 bin liranın altındakilerin ödenekleri değişmeyecek, 30 bin liranın üzerindekilerin ödenekleri temmuzdan sonra artacak.Yeni asgari ücretle birlikte borçlanma tutarı günlük 143.09 lira oldu. Asgari ücretteki artışa paralel olarak Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılan hizmet borçlanmalarında prim maliyetleri yüzde 34 artacak. Bir yıllık askerlik borçlanması 51 bin 511 lira, 18 ay askerlik borçlanması 77 bin 267 lira, ihya borçlanması günlük 154.27 lira, yurtdışı borçlanma günlük 201.22 oldu. İş göremezlik ödeneği yatarak tedavilerde günlük 224 lira, ayakta tedavilerde 298 liraya çıktı.Kadınlar sigortalı çalışmaya başladıkları tarihten sonra doğan çocukları için 2 yıla kadar olan dönemde boşta geçen sürelerini borçlanabiliyorlar. Bir çocuk için 720 günlük borçlanmanın maliyeti 76.860 liradan 103 bin 72 liraya çıkacak. Askerlik veya doğum borçlanması yapmayı planlayanlar, 30 Haziran'a kadar başvuru yaptıkları takdirde artıştan etkilenmeyecek. Primi, 30 Haziran'a kadar yürürlükte olan mevcut asgari ücret üzerinden yapacak.SOSYAL destek sistemini güçlendiren, büyümeyi teşvik eden, yoksulluğu önleyen, işgücü piyasasında verimliliği etkileyen asgari ücret zammının ardından gözler memur ve emekli zammına çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Meclis Grup Toplantısı öncesi yaptığı değerlendirmede memur ve emekli maaşı zammı ile ilgili torba yasanın temmuz ayında Meclis'ten geçeceğini söyledi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile işbirliği halinde çalıştıklarını anlatan Işıkhan, torba yasada paydaşları memnun edecek bir sonuca ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Işıkhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim beyanı olduğu için en düşük memur maaşının 22 bin lira olmasının torba yasa teklifinde yer alacağını ifade etti. Işıkhan, "Zaten iki konu vardı. En düşük memur maaşının 22 bin lira olması ve emekli aylıklarında yapılacak iyileştirme, biz bunu torba yasada sunacağız. Meclis tarafından kısa sürede geçmesini sağlayacağız. Meclis tatile girmeden temmuz ayında çıkarmayı düşünüyoruz. Asgari ücret desteği de teklifte yer alacak, bürokratlar çalışıyor" diye konuştu.