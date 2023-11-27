Asgari ücret sürecinde denge gözetilecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonda düşüşün 2024 yılı ortalarında görüleceğini belirterek, "2024'te yüzde 33 sağlanamayacak bir rakam değil" dedi. Yılmaz aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na ilişkin, "Asgari ücret sürecinde kamu kesimi işçi ve işveren arasında denge gözetilecek" dedi.Yılmaz, 7.500 lira altındaki maaşlar için bütçe imkânlarını zorlayarak ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Yılmaz, Anadolu Yayıncılar Federasyonu'nun düzenlediği basınla buluşma toplantısında emekli maaşlarına yapılacak artışa ilişkin olarak, "Destekleyici bir yaklaşım olacak" dedi. Kur korumalı Mevduat'ın (KKM) o gün için ihtiyaç olduğunu ve görevini yaptığını ifade eden Yılmaz, "KKM'yi ani bir şekilde bitirme perspektifimiz yok. Ağustos ayı başında 3.4 trilyona yükselirken, 17 Kasım itibarıyla 2 trilyon 768 milyara indi." dedi. Yılmaz, Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinin mayıs ayından bu yana 36.5 milyar dolar arttığına vurgu yaptı.Toplumsal Kredi Notu'nun yeni bir uygulama olarak devreye alınacağını ifade eden Yılmaz, TCMB'nin çalışmalarının son aşamada olduğunu, belli alanlara kredi veren bankaların teşvik edileceğini söyledi. Enflasyonu düşürmenin birinci öncelikleri olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Enflasyonda tek haneye 2026'da ulaşırız" diye konuştu.YILMAZ, suç örgütlerine yönelik operasyonlara ilişkin sorulara karşılık da 20 yıllık süreçte, her dönemde, çetelerle, mafyayla, kara parayla mücadele ettiklerini, hiçbir dönemde bu önceliklerinin değişmediğini, bu konularda her dönem aynı mücadeleyi yürüttüklerini bildirdi. Türkiye'nin, Ekim 2021'de 'gri liste' olarak da bilinen 'artırılmış izlemeye tabi ülkeler' listesine dahil edilmesine değinen Yılmaz, "Maalesef Türkiye hak etmediği birtakım hadiselerle de karşılaşıyor. Ggri listeden çıkma konusunda bir tek düzenleme eksiğimiz var, o da kripto paralar konusunda. Onunla ilgili de zaten belli çalışmalar yapılıyor, o konularda da belli adımlar atılacak. Türkiye haksız bir şekilde bu listelerde ve en kısa sürede buralardan çıkmasını bekliyoruz" dedi.