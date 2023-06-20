Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu:11.402 TL

Milyonlarca çalışanın yüzünü güldüren asgari ücret zammı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son dokunuşuyla tam mutabakat ile açıklandı. Yeni asgari ücret temmuz ayından itibaren geçerli olmak üzere yüzde 34 zamla 8 bin 506 liradan net 11 bin 402 liraya çıktı. Beklenen enflasyon verilerine göre refah payı da yüzde 15'in üzerinde gerçekleşti, asgari ücret desteği de 500 liraya çıktı.Asgari ücrete 2 yılda yapılan zam yüzde 303, son 1 yılda yapılan zam ise yüzde 107 oldu. Asgari ücret yeni zamla 483 dolar düzeyine çıkarak döviz bazlı rekorunu kırdı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Tür-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, ara zam kararını kamuoyuyla paylaşmak üzere kameraların karşısına geçti. Bakan Işıkhan, 21 yıldır olduğu gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iradesi ve liderliğinin bu sonucun uzlaşıyla elde edilmesinde en büyük belirleyici olduğuna dikkati çekti. Bakan Işıkhan, "Geçtiğimiz 6 ayda 400 lira olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini önümüzdeki 6 ayda 500 lira olarak uygulamaya devam edeceğiz" diye konuştu. Asgari ücrette son dokunuşu Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile görüşmesi sonrası yaptı. Çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceği sözünü veren Başkan Erdoğan hükümete asgari ücret zammı görüşmeleri sırasında işçi tarafına daha yakın olunması doğrultusunda talimat vermişti.TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, asgari ücrete ara zam yapılması konusunda işçi, işveren ve hükümetin mutabık kaldığını vurgulayarak, "Bu birliktelikten de hakikaten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu ruha her daim, her zaman ihtiyacımız var" diye konuştu. Akkol, üretim, istihdam ve ihracat performansını korumak için sağlanan 500 lira düzeyindeki asgari ücret desteği için de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a katkılarından dolayı teşekkür etti. Atalay, "Belirlenen rakam şu anda 486 dolara karşılık geliyor. Bu, dolar üzerinden baktığınızda asgari ücrette ulaşılan en yüksek düzey" dediCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işçi ve işveren tarafları başta olmak üzere, uzlaşı kültürü içinde asgari ücretin belirlenmesinde emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür etti. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Asgari ücret, temmuz ayından itibaren net 11 bin 402 lira olarak uygulanacaktır. Milletimize hayırlı ve uğurlu olsun. İşçi ve işveren tarafları başta olmak üzere, uzlaşı kültürü içerisinde asgari ücretin belirlenmesinde emeği geçen tüm paydaşlara milletim adına teşekkür ediyorum" dedi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da, yeni asgari ücrete ilişkin, "Süreci ortak akıl, istişare ve uzlaşı ile neticelendiren işçi ve işveren temsilcilerimize teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nda çalışma barışını koruyacak adımlar atmaya devam edeceğiz. Yeni asgari ücret çalışanlarımıza, ailelerine ve işverenlerimize hayırlı olsun"Asgariücretteki ara zamla birlikte birçok ödeme ve maaşta da yükselirken, 85 milyonun geliri artacak. 65 yaş aylığı, engelli aylığı, işsizlik maaşı, staj ücretleri, askerlik ve doğum borçlanması, asgari ücretlilerin rapor ücretleri ve genel sağlık sigortası primleri asgari ücretteki artışla birlikte değişiyor.Bugün 2 bin 604 lira olan 65 yaş aylığı, 1 Temmuz'dan itibaren 3 bin 490 liraya yükselecek. İşsizlik maaşı aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 40'ından az olamazken, yüzde 80'ini geçemiyor. Bu yıl için işsizlik maaşı en düşük 4 bin 3, en yüksek 8 bin 6 lira olarak uygulanıyor. Zam sonrasında en düşük işsizlik maaşı 5 bin 365, en yüksek 10 bin 731 lira olacak. Engelli aylığı da yeni asgari ücret ile birlikte yükselecek. Engell aylığı halen yüzde 40-69 oranında engelliler için 1738 TL.Yüzde 70 ve üzeri oranında engelliler için 2 bin 609 TL olarak uygulanıyor. Engelli aylığı 1 Temmuz'dan itibaren yüzde 40 ve üzeri engelli için 2 bin 329 lira, yüzde 70 ve üzeri engelli için 3 bin 497 liraya yükselecek. Doğum ve askerlik borçlanması günlük brüt asgari ücretin yüzde 32'sinden az bu tutarın 7,5 katından fazla ise yapılamıyor. Bu tutarlar asgari ücretle birlikte yeniden belirlenecek. Mevcut durumda en düşük prim günlük 106.75 lira, en yüksek prim de 693.89 lira olarak uygulanıyor. En düşük prim günlük 143.04 lira, en yüksek prim de 930,09 liraya yükselecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol'u kabul etti. Zam dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ziyaretinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da hazır bulundu.Mevcutasgari ücretle birlikte asgari ücretlinin kıdem tazminatı tavanı 10.008 lira düzeyinde bulunuyor. 1 Temmuz'dan itibaren asgari ücretlinin kıdem tazminatı tavanı 13 bin 414 lira olacak. Kıdem tazminat tavanı tutarı ise asgari ücrete göre belirlenmiyor. Kıdem tazminatı tavanı halen 19 bin 982,83 lira olarak uygulanıyor. Bu rakam temmuz ayında yeniden belirlenecek.İsteğebağlı sigortalılıkta prim tutarının üst ve alt sınırı bulunuyor. En az brüt asgari ücretin yüzde 32'si, en çok da brüt asgari ücretin 7.5 katının yüzde 32'si kadar prim ödenebiliyor. En düşük prim tutarı 3 bin 202 TL, en yüksek ise 24 bin 19 TL olarak uygulanıyor. 1 Temmuz'dan itibaren en düşük 4 bin 291 lira, en yüksek 32 bin 195 lira olacak.İşletmelere staj yapmak için giden lise ve üniversite öğrencilerine ödenen staj ücreti de yeni asgari ücret ile birlikte artacak. Staj yapanlar net asgari ücretin yüzde 30'undan az olmamak üzere ücret alıyor. Stajyer maaşları en az 2 bin 552 TL olarak uygulanıyor. Stajyer maaşları 1 Temmuz'dan sonra 3 bin 420 liraya yükselecek. Asgari ücretliler 2023 yılı için ayakta tedavide günlük 223,5 lira, yatarak tedavide de 167,68 lira günlük rapor parası alıyor. 1 Temmuz'dan itibaren ayakta tedavide 299,57 lira, yatarak tedavide 224,75 liraya yükselecek.İşçilerin alın teri ve emeklerinin enflasyonun altında ezdirilmemesinden memnuniyet duyduk. Ücret artışlarının işverene getireceği ilave yüklerin hafifletilmesi adına, mevcut destek ve teşviklerin artırılması elzemdir. Bu kapsamda 400 TL'lik asgari ücret desteğinin 500 TL'ye çıkarılmış olması, işverenlerimiz adına oldukça sevindirici bir gelişme olmuştur.Çalışanların alım gücünün korunması memnuniyet verici. Asgari ücret paketinde üç konunun daha yer alması yararlı olacak. Birincisi, 'Gelir Vergisi dilimlerinin' asgari ücret artışı ve son 5 yıldaki kayıplar dikkate alınarak güncellenmesi, İkincisi 'kıdem tazminatı tavanının' enflasyon kadar yükseltilmesi. Üçüncüsü ise 'SGK üst limit çarpanının' evvelki oranlara çekilmesidir.Asgari ücrette yapılan yüzde 34 oranında zam ile emeğin milli gelirden aldığı payın hak ettiği seviyelere gelecek olmasını, büyümenin kapsayıcılığını artırması bakımından değerli buluyoruz. Diğer taraftan, işveren üzerinde oluşacak yükün bir kısmının devletimiz tarafından karşılanması da rekabetçiliğimize engel oluşturmaması bakımından önemli olacaktır.Yüzde34'lük ara artışla yıllık yüzde 107 artış olmuş oldu. Beklenilen artış oldu diyebiliriz. Lakin bu artışın anlamlı olabilmesi kesinlikle fiyat istikrarının sağlanarak öngörülebilir bir ekonomik düzenin sağlanmasına bağlı. Yeni asgari ücretin çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyor, bu artışın enflasyon rakamlarının tek hanelere inmesiyle anlam kazanacağını belirtiyoruz.