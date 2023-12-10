Asgari ücrete zam pazarlığı başlıyor

İşçi, işveren, hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında yapacak. 11 bin 404 lira olan asgari ücretin yüzde 40-50 arasında zamla 15 bin 962 ile 17 bin 103 lira arasında olması bekleniyor.İlk toplantıda işveren heyetinin başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetinin başkanlığını ise Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar yapacak. Toplantıda çalışma takvimi belirlenecek, yapılan çalışmalar paylaşılacak. Masada enflasyon, geçinme endeksleri, genel ücretler seviyesi olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret sürecinin "İşçilerimizin onayını alacak, işverenlerimizi yormayacak ve istihdama zarar verecek bir asgari ücret seviyesi hedefiyle" yönetileceği mesajını verdi.Ay sonuna kadar yapılacak 4 toplantıda yeni ücret karara bağlanacak. İkinci toplantı işçi tarafını temsil eden Türk-İş'te, üçüncü de işveren tarafı TİSK'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Bakanlıkta yapılacak son toplantıda yeni asgari ücret açıklanacak. En geç 31 Aralık'ta yeni asgari ücret netleşmiş olacak. Asgari ücret, ocak ve temmuzda yüzde 107 artışla 11 bin 402 lira olurken, dönemin kuruyla 482 dolar düzeyine çıkarak döviz bazlı rekor kırdı. Yapılacak zam diğer ücretler ile işsizlik maaşı, kısa çalışma ödeneği, vatandaşın birçok gelirini etkileyecek.Bugünkügörüşmede öncekilerden farklı olarak işçi tarafını temsilen heyette kasiyer, sağlık çalışanı, enerji işçisi ve karayollarında çalışan bir taşeron işçi yer alacak. Asgari ücrete yüzde 40-50 zam beklentisi ön plana çıkıyor. Yüzde 40 artması durumunda 15 bin 962 lira, memura artış baz alınırsa 17 bin 103 lira olacak. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay görüşmelerde 14 bin lira civarında hesaplanan açlık sınırının teklifi durumunda masadan kalkacaklarını söyledi. TİSK ise ücretin dengeli, istihdamı koruyucu bir seviyede olmasını istiyor.