Asgari ücretli bayramda 3.683 TL ek mesai alacak

Ramazan Bayramı'na günler kala belirli işyerleri üretim devamlılığını sağlamak amacıyla bayram çalışma düzenlerini planlıyor. Bu çerçevede binlerce çalışan bayramda mesai yapacak. Peki bayram mesaisinde çalışanların hakları neler? İşveren personelini bayramda zorla çalıştırabilir mi? Bayram mesaisine kalanlar ne kadar ücret alacak, mesai ücreti nasıl hesaplanır? Üst düzey yöneticiler bayram mesaisi alabilir mi? Mesai ücreti yerine izin kullandırılabilir mi? Bayram mesaisine ilişkin tüm ayrıntılar İŞ'İN DOĞRUSU'nda...

Bayram mesaisi nedir, nasıl hesaplanır?

Dini ve resmi bayramlarda çalışanlara ödenen ekstra ücrete denir. Mesai ücreti, iki yevmiye yani günlük ücretin iki katı olarak hesaplanıyor. Çalışanın aylık brüt maaşı 30'a bölünür ve günlük brüt ücret hesaplanır. Günlük brüt ücret 2 ile çarpılır ve bayram mesai ücreti ortaya çıkar.

Ramazan Bayramı'nda bir asgari ücretlinin mesai ücreti ne kadar olacak?

2025 yılında brüt asgari ücreti tutarı 26.005 TL olarak belirlendi. Bu tutarın 30 güne bölünmesiyle bir günlük mesai ücreti 866.85 TL olarak hesaplanır. Bayram mesaisi ücreti, normal mesai ücretinin iki katı olarak ödendiği için önümüzdeki bayramda bir gün çalışana 866.85 TL'lik normal yevmiyesine, 866.85 TL ek bayram mesaisi ödemesi yapılır. Ramazan Bayramı arife günü dahil edildiğinde 3.5 gün resmi tatil söz konusu. Bir personel 3.5 günlük bayram tatilinde çalışırsa 3 bin 33 TL ek mesai alır.

Bayram mesaisi hafta sonuna denk gelirse hesaplama nasıl olur?

Bayramda çalışanlar normal mesaiden farklı olarak iki katı yevmiye ücreti alırken, hafta sonuna denk gelmesi halinde bayram mesaisi 2.5 kat yevmiye olarak ödenir. 2025 yılı için bir günlük asgari bayram mesaisi ek ücreti 866.85 iken bu ücrete hafta sonuna denk gelen bayram mesaisi için çalışanlara günlük mesai ücretinin 1.5 katı oranında ek ücret ödenmesi gerekecek. Böylece ek ücretle birlikte bayramda hafta sonları çalışanların günlük mesaisi 1.300 TL olacak. Bu bayram arife gününün cumartesiye ve bayramın 1. gününün de pazara denk geldiği dikkate alındığında bu günlerde çalışan bir personele toplam 1.950 TL ödeme yapılacak. Böylece 3.5 günlük Ramazan Bayramı boyunca çalışan bir asgari ücretlinin eline hafta sonu kriteri de dahil toplamda 3 bin 683 TL ek mesai ücreti geçecek.

Bayramda normal mesaiden fazla çalışana ayrıca mesai ücreti ödenir mi?

Bayram günü normal mesai saatinden fazla çalışan personele, fazla mesai ücreti de ayrıca ödenir. Fazla mesai ücreti normal bayram mesai ücretinin yüzde 50 fazlası olarak hesaplanır.

Bayramda çalışmak zorunlu mu?

İş Kanunu'na göre işverenler resmi tatillerde personelini çalışmaya zorlayamaz. Bayramda çalışmak personelin onayına bağlıdır. Ancak yapılan iş sözleşmesinde bayramlarda çalışmaya yönelik ifade yer alıyorsa işverenin talebi üzerine bayram mesaisi zorunlu hale gelebilir. Sözleşmede farklı bir hüküm bulunmuyorsa, bayramda çalışmak ancak çalışanın rızası ile olur.

Arife günü mesaisi nasıl hesaplanır?

İş yerlerinde arife günü saat 13:00'te başlar. Mevzuata göre saat 13'00'e kadar çalışma süresi tam günlük mesai olarak değerlendirildiği için çalışanlar normal mesai ücretlerini alırlar. Ancak çalışanlar arife günü öğleden sonra çalışmayı tercih ederse, işverenler ek mesai ücreti ödemek zorunda.

Bayram mesai ücreti yerine izin kullandırılabilir mi?

İşçi isterse bayram mesai ücretini alır isterse sonradan izin kullanabilir. Bu tamamen işçi ve işveren arasındaki anlaşmaya bağlıdır. Bu durumda bayram mesaisi ödenmez, çalışan tam maaşını alır.

Ücrete faiz uygulanabilir mi?

Bayram mesai ücreti, normal çalışma ücreti ile birlikte ödenir. Eğer bayram mesaisi ödemesi, normal aylık maaşın verildiği tarihte yapılmamışsa, İş Kanunu'nun 34. maddesine göre çalışan gecikme faizi talep edebilir. Bu faiz uygulaması mevduatta uygulanan en yüksek faiz oranı üzerinden yapılır.

Ücret kıdem tazminatına eklenir mi?

Bayram tatili ek mesai kapsamına ve dolayısıyla kıdem tazminatına dâhil edilir.

Üst düzey yöneticiler bayram mesaisi alabilir mi?

Üst düzey yöneticiler çalışma gün ve saatlerini kendileri belirledikleri için fazla çalışma yapsalar da mesai ücreti alamıyor. Ancak bu durum bayram tatilini de içeren genel tatil ücreti alacaklarını kapsamıyor. Üst düzey yöneticiler bayram günleri çalıştıklarını ispat etmeleri halinde mesai ücreti alabiliyor.



BAYRAMDA BİR SAAT ÇALIŞAN BİR GÜNLÜK ÜCRET ALIR MI?

İşveren bir çalışanını bayramda bir saat dahi çalıştırırsa, tatil hakkını kullanamadığı için tam günlük ücret alır.

KISMI ZAMANLI ÇALIŞANLARIN BAYRAM MESAİSİ HESABI NASIL YAPILIR?

Kısmi zamanlı çalışanların bir günlük bayram mesaisi tutarı, günlük çalışma saatlerine göre orantılı olarak hesaplanır. Mesela 15 saat çalışan bir personel için bu bedel tam zamanlı bir çalına göre daha az olacak. Ancak yine çalıştığı zamana göre aldığı günlük tutarın iki katı ücret alacak.