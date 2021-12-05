Asgari ücrette ikinci tur görüşmeler yarın

Milyonlarca
çalışanın merakla beklediği asgari ücret
zammında ikinci tur görüşmeleri yarın Türkİş ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan
, yüksek asgari ücret sözü verirken 2022 zammına yönelik beklentiler yüzde 30'u geçti. Kasım ayı enflasyonu ve 5 aylık 10.48'lik oran asgari ücretteki pazarlıkları da değiştirdi. Enflasyonun üzerinde ve refah payı ile birlikte yapılacak hesaplamalarda artış oranı yüzde 30'u geçecek. Vergi destekleriyle rakam daha da yükselebilecek.
2003'TE YÜZDE 37.48 ARTTI
Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin
başkanlığında Türk-İş
ev sahipliğinde, 9 Aralık'ta da TİSK
ev sahipliğinde toplanacak. Bakan Bilgin çalışmanın dört oturumda tamamlanacağını açıklamıştı. AK Parti
iktidarı döneminde asgari ücrete en yüksek zam 2003 yılında yüzde 37.48, 2015'te de yüzde 33.46 olarak gerçekleşti. 2003 yılında 226 lira olan asgari ücret 310,7 lira, 2015 yılında da 974,8 liradan 1300,9 liraya çıkmıştı.
TÜRK-İŞ % 36.2'Yİ İŞARET ETTİ
Türk-İş
, hükümetin masaya yüzde 36.2'lik yeniden değerleme oranının üzerinde bir teklifle oturmasını isterken, asgari ücrete bu oranda zam yapılması halinde net maaş yaklaşık 3 bin 850 liraya yükselecek. Vergi ve prim indirimi içermeyen ücret senaryosuna göre; asgari ücret yüzde 31 artışla net 3 bin 700 lira, yüzde 34 artışla 3 bin 785 lira, yüzde 37 yükselişle 3 bin 870 lira, yüzde 39.76 artışla da yaklaşık 3 bin 950 liraya yükselecek. TİSK de, asgari ücret işveren desteğinin gelecek yıl da devam etmesinin önemli olduğunu belirtiyor.
VERGİ VE PRİM DESTEĞİ PLANLANIYOR
Hükümet asgari ücretteki artışla ortaya çıkan maliyetin yükünü hafifletmek için işletmelere vergi ve prim desteği vermeyi planlıyor. Vergi ve 5 puan işçi primi indiriminde de asgari ücret yüzde 31 artması durumunda 4 bin 194 lira, yüzde 34 artması halinde 4 bin 284 lira, yüzde 37 artış halinde 4 bin 373 lira olacak. Yapılacak asgari ücret zammı sonrası işsizlik maaşı yapılan zam oranında artacak. Asgari Geçim İndirimi
, iş göremezlik
ödeneği, yaşlılık aylığı
, evde bakım
aylığı, engelli
aylığı zamlanacak.