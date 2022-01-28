Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri ASPİLSAN'dan yerli ve milli batarya üretiminde dev işbirliği
Giriş Tarihi: 28.1.2022 06:29 Son Güncelleme: 28.1.2022 07:02

ASPİLSAN'dan yerli ve milli batarya üretiminde dev işbirliği

ASPİLSAN’dan yerli ve milli batarya üretiminde dev işbirliği

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın kuruluşu olan ASPİLSAN Enerji, telekomünikasyon sektörünün önemli oyuncularından Turkcell ve Türk Telekom ile güçlerini birleştirdi.

Proje kapsamında ASPİLSAN Enerji'nin Ar-Ge mühendisleri tarafından dizayn edilip üretilen 48V 100Ah standartlarında prototip lityum batarya ürünleri, başarıyla test edildi.



ASPİLSAN Enerji tarafından üretilecek olan yerli lityum bataryaların söz konusu şirketlerin şebekelerinde yaygın olarak kullanılmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.



Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, "Yerli imkânlarla geliştirilen lityum bataryalar sayesinde sektör ve ülke ekonomisi için katma değer sağlanmasını hedefliyoruz" dedi.



Türk Telekom da yerli ve millî teknoloji çözümleri üretme hedefiyle ASPİLSAN Enerji ile yerli lityum bataryaların geliştirilmesi ve ticari kullanımı konusunda işbirliği gerçekleştirdiğini duyurdu.



ASPİLSAN Enerji'nin Türk Telekom mühendislerinin de desteğiyle geliştirdiği lityum batarya, ilk kez Türk Telekom'un canlı şebekesinde denenerek, ticari olarak kullanılmaya başlandı.



Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, Türk Telekom canlı şebekesinde ticari olarak kullanılan ilk yerli lityum batarya olan ASPİLSAN ürünlerinin benzerlerini daha önce ithal ettiğimizi söyledi.



ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ferhat Özsoy ise ülkemizin enerji sistemleri alanında dışa bağımlılığını azaltacak çözümler sunma hedefiyle çalışmalarını yürüttüklerini kaydetti.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
ARKADAŞINA GÖNDER
ASPİLSAN'dan yerli ve milli batarya üretiminde dev işbirliği
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA