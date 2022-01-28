ASPİLSAN’dan yerli ve milli batarya üretiminde dev işbirliği

Proje kapsamında ASPİLSAN Enerji'nin Ar-Ge mühendisleri tarafından dizayn edilip üretilen 48V 100Ah standartlarında prototip lityum batarya ürünleri, başarıyla test edildi.
ASPİLSAN Enerji tarafından üretilecek olan yerli lityum bataryaların söz konusu şirketlerin şebekelerinde yaygın olarak kullanılmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.
Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, "Yerli imkânlarla geliştirilen lityum bataryalar sayesinde sektör ve ülke ekonomisi için katma değer sağlanmasını hedefliyoruz" dedi.
Türk Telekom da yerli ve millî teknoloji çözümleri üretme hedefiyle ASPİLSAN Enerji ile yerli lityum bataryaların geliştirilmesi ve ticari kullanımı konusunda işbirliği gerçekleştirdiğini duyurdu.
ASPİLSAN Enerji'nin Türk Telekom mühendislerinin de desteğiyle geliştirdiği lityum batarya, ilk kez Türk Telekom'un canlı şebekesinde denenerek, ticari olarak kullanılmaya başlandı.
Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, Türk Telekom canlı şebekesinde ticari olarak kullanılan ilk yerli lityum batarya olan ASPİLSAN ürünlerinin benzerlerini daha önce ithal ettiğimizi söyledi.
ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ferhat Özsoy ise ülkemizin enerji sistemleri alanında dışa bağımlılığını azaltacak çözümler sunma hedefiyle çalışmalarını yürüttüklerini kaydetti.