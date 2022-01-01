Avcılar’da doktora koronavirüs aşısı dayağı! ’Mesaiyi bekle’ uyarısını duyunca saldırdı

"CANAVARCA HİSLE SALDIRDI"

Çelebi, "Canavarca hisle saldırdı. Sanki intikam, hırsını alır gibi yaptı. Ben bu olayı verdiğimiz hizmete yakıştıramadım. Çok üzüldüm. Senenin son gününde yapılan bu hakarete, şiddete, tüm kalbimizle kırıldık" şeklinde konuştu.

İstanbul Avcılar’da doktora yumruklu saldırı kamerada

"YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU"

Şiddet anlarına tanık olan hemşire Merve Nur Yavuz, "Yakınları ile buraya geldi. Yakınlarının anne ve babası olduğunu söyledi. BioNTech aşı randevularının olduğunu söyledi. Ben de öğle arasında olduğumuzu ve aşı için 6 kişinin toplanması gerektiğini söyledim. Daha sonra küfretti. Bağırmaya başladı. Hakaretlerde bulundu. Doktorumuz olayı duyduğu için kapısını açıp, geldi. Tekrar bağırmaya başladı. Doktorumuz bu şekilde davranamayacağını ve çıkması gerektiğini söyledi. Daha sonra doktorumuza saldırı da bulundu. Yumruklar havada uçuştu. Biz günde en 100 tane aşı yapıyoruz. Bunların ayarlanması ile uğraşıyoruz. Bunun karşılığı bu olmamalı" ifadelerini kullandı.