Avrupa’da Credit Suisse paniği





Yüzde 10'un üzerine çıkarsak, düzenleyicimiz, Avrupa düzenleyicileri veya İsviçre düzenleyici kurumları tarafından, her türlü yeni kurallar devreye girecek. Yeni bir düzenleyici sisteme girme niyetinde değiliz" cevabı oldu. Ancak Al Khudairy, Credit Suisse'in dönüşüm planından memnun olduğunu sözlerine ekledi ve fazladan paraya ihtiyacı olma ihtimalinin düşük olduğunu da dile getirdi.