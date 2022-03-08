Avrupa’da doğalgaza rekor zam! 12 günde yüzde 160 arttı





Brent tipi petrol 139 dolara kadar çıkarak 2008'de tarihi rekor olan 143 dolara yaklaştı. Petrolde savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana yaşanan artış yüzde 33.2 oldu. Yatırımcıların güvenli limanlara yönelimi ile altının ons fiyatı da yükselişini sürdürdü ve Asya seansında Ağustos 2020'den bu yana ilk kez 2.000 doları test etti.