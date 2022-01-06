Avrupa’nın ilk karbon negatif biyorafinerisi Boğaziçi’nde! Projenin yüzde 85’ini AB finanse ediyor

Üniversitenin Kilyos'taki Sarıtepe Kampüsü'nde hayata geçirilen "Biyoekonomi Odaklı Kalkınma İçin Entegre Biyorafineri Konsepti/INDEPENDENT) projesi, alg (yosun) biyokütlesinden biyo-jet yakıtı gibi çevre dostu ürün ve teknoloji geliştirilmesini hedefliyor. Proje, 2 bin 500 metrekarelik AR-GE alanında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca "Rekabetçi Sektörler Programı" kapsamında uygulanıyor.

800 MİLYON EURO'LUK FİNANSMAN

Proje bütçesi 6 milyon EURO. Bütçenin yüzde 85'ini AB finanse ediyor. Tesisin açılışı yarın Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Mehmet Naci İnci'nin ev sahipliğinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'un katılımıyla gerçekleşecek. Öte yandan Rekabetçi Sektörler Programı, Türkiye ve AB arasındaki mali işbirliği çerçevesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülüyor. Programla, farklı projelerde yaklaşık 800 milyon EURO'luk bir bütçe kullanılıyor.